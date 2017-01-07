Ограничение НБУ по расчету наличными в борьбе с коррупцией не поможет - Устенко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными для физических лиц со 150 тысяч до 50 тысяч гривен в день. За наличные теперь нельзя купить: пианино, некоторые шубы, некоторые ноутбуки и компьютеры, а также автомобиль или дорогую путевку.

Эту инициативу Нацбанка в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Чем для бизнеса грозит это снижение предельной суммы наличного расчета для физлиц до 50 тысяч гривен в день?

— Здесь надо понимать, что бизнес есть разный. С одной стороны, Украина — это высокотенезированная экономика, 50% ВВП производится в тени, соответственно, есть огромное количество фирм, которые находятся в тени, а тень, как правило, использует как раз наличные для расчетов. И потом, не забывайте, что обычно в мировой практике есть два основных направления, вернее снижение объемов расчета наличными, это одно из важных направлений в мировой практике, когда пытаются снижать уровень тени. Но несмотря на то, что это вроде бы как общая рекомендация для стран высокотенезированных, как Украина, например, но это также одна из мер, которые принимаются в комплексе для борьбы с "тенью". Тоже правда, что снижение объема расчета наличными применятся в странах достаточно активно в том случае, если страна высококоррумпированная. А Украина согласно рейтингу Transparency International занимает 130 место из 167 по уровню коррупции, с этой точки зрения это тоже, кажется, правильная подвижка.

Но опять-таки, это только одна из мер, которая не может дать полного, ощутимого эффекта. Она должна быть подкреплена целым рядом структурных реформ, например, судебной реформой, снижением административных барьеров для ведения бизнеса, той же борьбой с коррупцией. Поэтому рассчитывать, что эффект будет моментальным и сразу большим, я тоже не стал бы. Однозначно, он будет идти с позитивным знаком. Я не считаю, что эта мера, которая принята НБУ, вдруг возьмет и резко изменит ситуацию в Украине. Более того, прежнее понижение объемов расчетов наличными очень четко показало, что есть масса путей, как это можно обойти. Например, если вы покупаете какое-то золотое украшение драгоценное, а сумма ограничена сейчас по новым меркам 50 тысяч гривен, то я вас уверю, что чек можно разбить как минимум на три, четыре, на пять чеков. Один чек – это будет стоимость камней, второй чек – это будет стоимость драгоценного метала, еще один чек – это будет стоимость работы. И по факту вы каждый чек отдельно заплатите, например, три раза по 50 тысяч, и получите по факту товар, который стоит 150 тысяч гривен. Вряд ли это можно будет сделать с автомобилями, но в массе других случаев это можно будет сделать.

Европейская практика и мировая однозначна — все любые транзакции, которые идут в безналичных расчетах и превышают отметку в 12 тысяч долларов, автоматически попадают в поле зрения организации, которая борется с отмыванием грязных денег, полученных нелегальным путем, и это обязанность любого продавца, любого банка, рапортовать немедленно в соответствующие органы о подобных транзакциях. Что касается наличных расчетов, то, как правило, европейская практика достаточно разнится от страны к стране, но в целом любая покупка более чем на тысячу евро кажется подозрительной покупкой. С другой стороны, специфика Украины такова, что высокий уровень тени, высокий уровень коррупции питают параллельно криминогенную среду.

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И если вы вспомните, например, период вступления Болгарии и Румынии в ЕС, у них были аналогичные проблемы: коррупция, теневой сектор очень высокий, и это все питало организованную преступность. Как раз основные рекомендации, которые давал им ЕС в тот момент: пытайтесь снижать объемы безналичных расчетов, чтобы бороться с организованной преступностью, и на один год было отсрочено вступление этих стран в ЕС как раз из-за проблем с организованной преступностью. Организованная преступность, с одной стороны, вынуждает вести большой наличный расчет, с другой стороны, она и питается этим кэшем. Но я не верю в то, что это даст ощутимый прогресс для Украины.

Почему именно 50 тысяч? Это как-то связано с предельной суммой расчетов, которую нужно декларировать?

— Я думаю, что это одна из возможных причин. С другой стороны, насколько я понимаю, уже длительный период идут советы со стороны Брюсселя и со стороны Вашингтона — ограничение, которое было до этого действующим — 150 тысяч ограничение на расчеты… они это странно воспринимают. Страна с ВВП на душу населения в 200 долларов вдруг разрешает такие огромные расчеты в наличных, которые не разрешены в западных странах. Поэтому постоянно был фон такой, давящий на украинскую власть, как раз по поводу снижения объемов безнала. Поэтому, я боюсь, чтобы это не превратилось просто в обычный, пиаровский шаг, который ровным счетом ничего не значит. Потому что легче снизить объемы безналичных расчетов вот так — декларативно, нежели попытаться провести структурные реформы, которые должны помочь побороть коррупцию.

Ранее главред издания Деньги.ua Александр Крамаренко в эфире "ГС" заявил, что ограничение по расчету наличными до 50 тысяч гривен используют для определения размера дохода физлица для дальнейшего налогообложения.