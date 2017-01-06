Суд в Киеве арестовал квартиру, жилой дом, гаражи и корабль Януковича

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, два гаража и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича, отмечается в определение суда от 29 декабря 2016 года.

"Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса", - цитируют Украинские новости документ.

Санкции ст. 110 и ст. 111 предусматривают возможность применения дополнительного вида наказания (конфискацию имущества), и прокуратура попросила суд наложить арест на имущество бывшего президента путем запрета отчуждения и распоряжения указанным имуществом. В частности, арестовать жилой дом, квартиру, 2 гаража, 2 машиноместа в полуподземном паркинге и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) 2000 года постройки.

Суд удовлетворил это ходатайство в полном объеме.

РАнее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ждет разрешения Печерского суда Киева на заочный судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем; в случае оперативного разрешения суд над бывшим президентом может начаться в начале февраля.

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Уведомление о подозрении в госизмене было озвучено Януковичу 28 ноября на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о гибели людей во время беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года, в котором он участвовал в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории РФ.