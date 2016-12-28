Заочный суд над Януковичем может начаться в начале февраля - Луценко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко ждет разрешения Печерского суда Киева на заочный судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем; в случае оперативного разрешения суд над бывшим президентом может начаться в начале февраля, уверен Луценко.

"Я очень надеюсь, что суд примет единственно возможное законное решение: согласно действующему законодательству разрешить процедуру специального или, проще говоря, заочного осуждения. Дело близко к завершению, если мы получим решение Печерского суда сейчас. Вторая половина января — мы получим возможность закрыть следствие, предоставить стороне защиты материалы для ознакомления и не позже начала февраля начать судебный процесс", — сказал генпрокурор в среду на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

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По его словам, судебный процесс над Януковичем, судя по материалам обвинения, будет недолгим.

"Очень надеюсь, что Печерский суд даст зеленый свет для давно ожидаемого украинским обществом открытого судебного процесса", — сказал Луценко.

Уведомление о подозрении в госизмене было озвучено Януковичу 28 ноября на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о гибели людей во время беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года, в котором он участвовал в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории РФ.