Суд над Януковичем по делу о госизмене начнется в начале 2017 г

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Суд над экс-президентом Украины Виктором Януковичем по уголовному делу о государственной измене начнется в первом квартале 2017 года, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко.

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В данный момент на рассмотрении Печерского районного суда находится представление Генпрокуратуры Украины о разрешении заочного досудебного следствия по делу против Януковича по подозрению в госизмене, которое следствие мотивирует тем, что бывший президент уклоняется от следствия.

"Дело идет так, как ему положено. Жду с нетерпением решения Печерского районного суда Киева о разрешении заочного досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки (для ознакомления – ред.), а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", — сказал Луценко на брифинге в Донецкой области.

Он добавил, что в случае вынесения судом обвинительного приговора в отношении Януковича по данному делу, все активы экс-президента в Украине будут конфискованы в доход государства.

Уведомление о подозрении в госизмене было озвучено Януковичу 28 ноября на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о гибели людей во время беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года, в котором он участвовал в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории РФ.