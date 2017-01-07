Хроника 6 января: Рождественский сочельник, метели и морозы, победа Трампа, бриг Януковича

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В канун Рождества Христова сильные морозы и снегопады парализовали Украину, движение транспорта во многих регионах было ограничено, четыре человека погибли от переохлаждения. Подробнее - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Православные отметили Рождественский Сочельник

В пятницу, 6 января, православная церковь отмечала Рождественский сочельник, последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова. В храмах прошли богослужения.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Порошенко в своем обращении, в частности, предложил украинцам "у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста", не уточнив, кто этот "антихрист".

Сильные морозы и снегопады парализовали Украину

Сильное похолодание и обильные снегопады пришли в Украину. По информации Национальной полиции Украины, в связи со сложными погодными условиями в пятницу было ограничено движение транспорта на ряде автомобильных дорог шести областей: Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Херсонской.

Пресс-служба международного аэропорта Киева "Борисполь" предупредила о задержке авиарейсов в связи с "критическими" погодными условиями в ряде регионов Украины. В Киеве и в ряде других городов развернули временные пункты обогрева.

Украинцы гибнут от холода и от гриппа

Во Львовской области четыре человека погибли от переохлаждения, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Всего, по его словам, по поводу переохлаждения и отморожений обратились в учреждения здравоохранения 51 человек в шести регионах страны.

Кроме того, замминистра сообщил, что за последнюю неделю три человека в Полтавской, Львовской и Николаевской областях Украины умерли от гриппа и острых респираторных заболеваний.

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"Укртрансгаз" объявил об увеличении отбора газа из ПХГ

В связи с морозами компания "Укртрансгаз" увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ. Как сообщил представитель компании Максим Билявский на своей странице в Facebook, "прогнозируемый суточный режим — 100 миллионов кубометров, 83% от текущих мощностей ПХГ достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей".

Билявский также отметил, что все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.

Суд арестовал имущество Януковича

Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, два гаража и бриг (двухмачтовое судно с прямыми парусами) бывшего президента Украины Виктора Януковича, отмечается в определение суда (от 29 декабря 2016 года), которое в пятницу процитировало агентство Украинские новости.

Согласно определению суда, Янукович подозревается, в частности, в государственной измене и в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Конгресс США утвердил победу Трампа

Конгресс США на заседании обеих палат в пятницу формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп. Голосование шло на фоне протестов в зале: кричали о "российском вмешательстве". Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

Напомним, ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу.

Сам Трамп в интервью газете New York Times назвал пристальное внимание к кибератакам, которые РФ якобы совершала во время президентской гонки в США, "политической охотой на ведьм".

Пашинский попал в новый скандал

Бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов разместил запись разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном.

"Пашинский с хвастовством и надменностью о захвате власти, дружбе с президентом и о том, как нужно воровать", — подписал аудиозапись Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

В ходе разговора человек, голос которого похож на Пашинского, обещает захватить власть.

Стрельба в аэропорту Флориды: пятеро погибших

Пять человек погибли и восемь ранены в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде в результате стрельбы, сообщил в пятницу местный офис шерифа. Позднее в офисе сообщили о 37 пострадавших вследствие инцидента. Полиция задержала стрелявшего в аэропорту мужчину.

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