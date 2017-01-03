Сергей Арбузов: Украина в тупике, и Европа устала от такой Украины

Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Арбузова

Беседовал Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

О том, почему государство приватизировало ПриватБанк, как Украина стала беднейшим государством Европы и чего можно ожидать в 2017-том году, в эксклюзивном интервью для РИА Новости Украина рассказывает бывший и.о. правительства страны Сергей Арбузов.

Сергей Геннадьевич, как вы в целом охарактеризуете прошедший 2016 год? Чем он стал для Украины с точки зрения экономики?

— Для страны этот год был абсолютно провальным. Ведь Украина не только не решила ни одной проблемы, с которыми она его начинала, но и приобрела новые. В стране продолжается война, евроинтеграция провалена, отношения с Россией не улучшились ни на йоту. Нет никаких подвижек ни в вопросе проведения реформ, ни в вопросе борьбы с коррупцией. Если бы этот год можно было вычеркнуть, то большинство населения этого бы вовсе не заметило.

При этом экономика упала на дно ямы и копошиться там, в грязи, не имея сил выбраться обратно. По итогам года ожидается рост ВВП примерно на 1,5% — после падения на 17% это ничего не значащая цифра. Национальную валюту по-прежнему штормит, банковская система сыпется. То есть ни политически, ни экономически стране нечего занести себе в актив.

Под конец года государство национализировало ПриватБанк. Как вы могли бы охарактеризовать этот шаг правительства?

— У государства не было другого выхода. Проблемы ПриватБанка – главного банка страны, стали слишком очевидными, чтобы их можно было игнорировать дальше. "Приват" — это 36,5% депозитов населения, четверть банковской системы по активам. Такой банк нельзя было просто обанкротить — его крах обрушил бы финансовую систему и разрушил государство. Поэтому власть была вынуждена взять эту ношу на себя. Но, нужно понимать, что нести ее будет не она, а население. Объявлено, что в капитал банка вольют облигаций госзайма на 150 миллиардов гривен – фактически, каждый украинец, включая грудных младенцев, заплатит по 3700 гривен, которые, к тому же, возьмет в долг под 10,5% годовых.

При этом граждане покроют не только злоупотребления собственников банка, но и ошибки власти. Ведь вина в банкротстве "Привата" лежит и на чиновниках, своими бездарными действиями в 2014-2015 де-факто уничтоживших банковскую систему. Даже идеально прозрачный банк не смог бы выстоять в условиях троекратной девальвации, войны и двузначного падения экономики.

Каковы, с вашей точки зрения, основные политические итоги этого года?

— Главным итогом я считаю осознание всеми бесперспективности и обреченности нынешнего режима. Президент и правящая коалиция растеряли остатки авторитета в стране и за ее пределами. И сейчас, собственно, решается лишь один вопрос – эти люди уйдут добровольно или их сметет очередной политический кризис.

В минувшем году так и не было практически никаких продвижений по реализации минских соглашений. Почему?

— Потому что, как сказал один литературный персонаж, "согласие есть продукт непротивления сторон". В ситуации же с минскими соглашениями, я считаю, достичь какого-то согласия не дает скрытое, а зачастую и открытое, противление одной стороны — властей в Киеве.

Подписывая минские соглашения, Петр Порошенко, очевидно, не собирался их выполнять. Не потому, что он какой-то принципиальный противник мира. Просто нынешней власти мир не выгоден. Ведь она держится, во многом, именно на патриотической истории — ничего кроме "защиты от российской агрессии" своим избирателям она предъявить не может. Окончание же войны на условиях некоего компромисса с Донбассом будет воспринято радикалами как крупное поражение. Попросту говоря, мира Порошенко не простят. И он это прекрасно понимает, поэтому и оттягивает реализацию договоренностей как может. Кроме того, нужно понимать, что война не является проблемой для режима. Порошенко и его окружение даже зарабатывает на войне – на военном бюджете, производстве вооружения для армии. Параллельно на войну списываются все просчеты и неудачи в экономике.

В таких условиях мир официальному Киеву если и нужен, то лишь в форме полной капитуляции Донбасса. Так что я не верю в перспективу реализации минских соглашений и в следующем году.

В нынешнем году наибольшие политические столкновения происходили именно в парламенте. Давайте подсчитаем:

- неоднократные попытки снять генпрокурора Шокина и премьера Яценюка, все же окончившиеся их отставкой;

- назначение на их должности людей президента – Гройсмана и Луценко, при этом для Луценко вносятся изменения в закон о генпрокуратуре;

- возвращение Надежды Савченко и ее шокирующие заявления в Раде;

- снятие депутатской неприкосновенности с Александра Онищенко и его разоблачительные заявления о коррупции в парламенте;

- снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского и его заявления о преследовании со стороны генпрокурора по политическим мотивам;

- выход Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Как вы считаете, почему именно парламент становится центром политических скандалов? Как вы могли бы по итогам года охарактеризовать все эти перечисленные ситуации.

— Украинский парламентаризм это такой себе образец шляхетского сейма времен Речи Посполитой, где лидеры крупных олигархических групп постоянно выясняют отношения между собой и со слабой властью, но не лично, а через зависимых от них депутатов и фракции. Так что все происходящее — вполне нормальная для Украины ситуация. Не изменится она и в следующем году. Гарантирую, что мы увидим еще не один громкий скандал, десятки разоблачений, интриги и все, что угодно. Корабль идет ко дну, но команда продолжает пьяный дебош в трюме.

Разоблачения Онищенко. Как, с вашей точки зрения, стал возможен столь массовый подкуп парламентариев, если все, что он говорит, конечно, правда?

— Полагаю, что разоблачения Онищенко если и не на 100 % правда, то весьма близки к этому. Да и, рассказав о подкупе депутатов, Онищенко вовсе не открыл никакого секрета. В Украине всегда покупались голосования. Помню, как многие депутаты от Партии регионов в свое время пыталась выставлять счета и нашему – ими же назначенному правительству. Кстати, мы были едва ли не первым правительством в истории страны, которое попыталось положить конец этой практике. За что меня и не любили некоторые "коллеги" по партии. Сейчас многие из них оказались во фракциях, лояльных Порошенко, и, как видим, занимаются тем же. При этом нужно учитывать, что у нынешней власти нет ни политической воли, ни устойчивого большинства, а, значит, платить приходится часто и много. Яркий пример – принятие бюджета на 2017 год, превратившегося в позорный торг на виду у всей страны.

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Как вы охарактеризуете социальную ситуацию в стране?

— Она очень тяжелая. Майдан и грянувший за ним экономический кризис очень сильно ударили и по доходам населения, и по уровню жизни. Украина сейчас — беднейшая страна Европы и одна из самых бедных стран планеты, за исключением разве что мест, где вовсе нет цивилизации. Половина жителей страны, согласно опросам, считают себя бедными. И это не преувеличение – косвенно эту цифру подтверждают и официальные данные. Так, этой осенью 7,1 млн семей подали заявку на получение субсидий на оплату коммунальных услуг. Это как раз половина всех семей в Украине. Людям нечем платить за тепло и свет!

И если в столице ситуация еще терпима, то в провинции выживать очень тяжело. Не удивительно, что украинцы буквально бегут из страны – сейчас примерно по миллиону человек работают в России и Польше, многие нелегально. В страны Западной Европы, даже в Беларусь массово уезжают молодые специалисты. И, думаю, этот процесс только начинает набирать обороты.

Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Арбузова Сергей Арбузов

И, тем не менее, в конце осени-начале зимы оппозиция пыталась организовать массовые протесты, но не получилось. Как вы считаете, почему?

— Здесь сыграли свою роль сразу несколько факторов. Во-первых, в Украине нет сильной оппозиции. У большинства разрозненных оппозиционных сил при этом нет ни доступа к СМИ, ни ресурсов. А организовать Майдан – недешевое удовольствие.

Во-вторых, накануне протестов власти банально купили самую активную часть населения – обманутых вкладчиков банков, выплатив им деньги из бюджета. Тех, кого не купили, — запугали. В этом плане нынешняя власть куда более эффективна, чем наша. Демократия в Украине закончилась вместе с "победой Майдана".

Но самым главным фактором я считаю апатию населения. Люди разуверились в уличной политике, поняли, что майданы не решают, а лишь усугубляют проблемы, поэтому предпочли остаться дома и думать о выживании своих семей.

Как вы охарактеризуете в целом международное положение Украины?

— Украина сейчас напоминает провинившегося школьника, который сидит под кабинетом директора и с ужасом ждет, когда его пригласят давать объяснения. Директор в данном случае — это новая администрация США, которая, полагаю, и решит судьбу нынешней украинской власти.

Этого решения ждет не только вся Украина, но и Европа и, полагаю, Россия. Все понимают, что режим в Киеве это не самостоятельный игрок, а лишь продукт неких геополитических игр администрации США. Соответственно, в зависимости от отношения к нему нового президента Дональда Трампа, и будет строить свою политику весь остальной мир.

Что вы можете сказать по поводу решения лидеров стран ЕС о лишении Украины перспектив членства в этой организации? Это – результат умелой политики России? Целенаправленной деятельности Нидерландов, направленной на выполнения референдума? Или закономерный итог политики Порошенко?

— На самом деле, никто Украине членства в ЕС никогда и не обещал. Более того, об отсутствии перспектив Украины в ближайшие десятилетия стать членом ЕС, как, кстати, и НАТО, не раз говорилось на самом высоком уровне. Так что Европа, фактически, лишь подтвердила то, что она говорила ранее.

Другое дело, почему европейцы не потрудились облечь правду в менее унизительную форму? Полагаю, что как раз это — итог политики Порошенко. Европа устала от бесконечного вранья украинской власти, от попрошайничества, неаргументированных требований, желания переложить на Европу решение сугубо внутриукраинских проблем. Так что документ стал таким себе жестом. Грубым, но, давайте говорить откровенно, заслуженным.

Что ждет Украину, исходя из сегодняшних предпосылок, в 2017 году?

— Очень жаль, но не могу сказать ничего оптимистичного. Полагаю, мы увидим дальнейшую стагнацию экономики и углубление политического кризиса. Нынешняя власть завела страну в такой тупик, что даже попытки найти выход из него возможны лишь после того, как эти люди уйдут.

Произойдет ли это в 2017? Такой вариант более чем вероятен.