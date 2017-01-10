Суд в Киеве арестовал коллекцию алкоголя из резиденции Януковича

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева наложил арест на коллекцию алкоголя из резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье", следует из решения суда, опубликованном в едином реестре судебных решений страны.

Арест на алкоголь наложен в рамках расследования уголовного дела о незаконном отчуждении у государства имущественного комплекса "Межигорье". Арест применен с целью обеспечения возможности в будущем конфискации имущества в случае соответствующего решения суда.

"Наложить в уголовном производстве арест на алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища "Межигорье", размещенном в Киевской области", — говорится в решении суда.

Всего в коллекции, согласно списку, числится около тысячи бутылок различного алкоголя, в частности, в ней есть бутылки вина 1913 года.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, два гаража и корабль бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ждет разрешения Печерского суда Киева на заочный судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем; в случае оперативного разрешения суд над бывшим президентом может начаться в начале февраля.

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Уведомление о подозрении в госизмене было озвучено Януковичу 28 ноября на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о гибели людей во время беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года, в котором он участвовал в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории РФ.