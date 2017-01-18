СМИ обнародовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года, с просьбой ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", опубликовало издание Цензор.Нет.

censor.net.ua Фото письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

censor.net.ua Фото письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге Гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, — под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к Президенту России В.В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", — отмечает в письме Янукович.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своей подписью.

censor.net.ua Документ, заверенный подписью постпреда РФ при ООН Виталием Чуркины

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что военная прокуратура Украины получила от ООН заверенную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой к РФ ввести войска в Украину.

Читайте также: Смутные "миллиарды" Януковича рассеялись в тумане

Ранее главного военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что обвинительный акт в отношении Януковича по делу о госизмене будет направлен в суд до конца января.

Напомним, уведомление о подозрении в госизмене было озвучено Януковичу 28 ноября на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о гибели людей во время беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года, в котором он участвовал в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории РФ.