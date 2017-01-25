Кабмин поручил заняться разработкой порядка проверки е-деклараций

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров по предложению Министерства юстиции поручил создать рабочую группу по разработке порядка проверки е-деклараций — такое предложение внес министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства в среду.

"Я сейчас обратился к правительству. Есть предложение, чтобы на площадке Секретариата Кабинета министров сформировать рабочую группу, которая оперативно самостоятельно разработает соответствующие примерные порядки и предложит НАПК их принять. К этой рабочей группы Министерство юстиции присоединится. От нас будет команда специалистов во главе с первым заместителем министра юстиции, потому что это серьезный вопрос. Я лично готов принять участие в этой рабочей группе. Так же у нас были консультации с общественностью, которая занимается антикоррупционной политикой (общественность готова присоединиться), с учеными и с НАПК… Есть возможность в течение нескольких дней закрыть этот вопрос. Потому что это стыдно, когда в течение нескольких месяцев после подачи деклараций не проводится проверка этих деклараций со ссылкой на то, что не может быть подготовлен качественный порядок", — сказал он.

"Есть просьба, чтобы правительство дало такое поручение", — сказал Петренко, обращаясь к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Глава правительства поддержал это предложение.

Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры.