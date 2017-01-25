Омелян: показатели Бальчуна об экономии - блеф и подтасовка

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Корпоратизация государственной акционерной компании "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в ней не происходит, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян перед заседанием правительства в среду, передает УНИАН.

"Мы видим, что реформа не происходит. Мы видим, что корпоратизация остановлена. Мы видим, что экономические показатели ухудшаются, ситуация с коррупцией не улучшается", — сказал министр.

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В то же время Омелян подчеркнул, что Мининфраструктуры активно сотрудничает с правоохранительными органами в рамках борьбы с коррупцией в "Укрзализныце". "У нас меняются лица на потоках, но я вижу, что этот поток не иссякает. Я вижу четко, что даже задекларированная на сегодня руководителем "Укрзализныци" (Войцехом — Ред.) Бальчуном экономия 7 млрд грн, которая должна была быть за счет снижения коррупционного ресурса, — на самом деле не дает никакого результата. И эти показатели — это тоже откровенный блеф и подтасовка отчетности, когда мы имеем манипуляцию цифрами, когда мы имели убытки в 2015 году в 16 млрд грн, а по итогам 2016 года — прибыль 300 млн грн", — отметил глава ведомства.

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Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 19 января утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании.