Разумков об Авакове и будущем главе Нацполиции

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник, 24 января, состоялся первый этап конкурсного отбора на должность руководителя Нацполициии, который проводили в форме тестирования общих навыков. В отборе приняли участие 43 кандидата.

Однако на первый тест не пришли исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян и руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко. Они смогут пройти тестирование позже, если будет доказано, что они отсутствовали по уважительным причинам, сообщили в МВД и добавили, что не в курсе, почему Троян и Крищенко пропустили тест.

Трех основных кандидатов на пост главы Нацполиции конкурсная комиссия должна назвать до 15 февраля. И уже министр внутренних дел будет определять победителя из трех финалистов.

Насколько важна должность главы Нацполиции, и кому, наконец, поручат продолжать реформирование украинской полиции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Как вы расцениваете тот факт, что два потенциальных кандидата, которым в СМИ пророчили победу в конкурсе, а это Вадим Троян и Андрей Крищенко, не явились на первое тестирование? В МВД утверждают, что вообще без объяснения причин.

— На самом деле, это действительно одни из двух-трех основных лиц, которые теоретически могли бы занять эту должность. Парадокс заключается в другом: ни Шевченко не смог ответить, почему они не явились на заседание комиссии, на тест, у Трояна, насколько известно, просто выключены телефоны, глава полиции Киева находится на рабочем месте. То есть сразу же возник вопрос, что если они захотят и предоставят информацию, что и и.о. начальника полиции Украины, и начальник киевской полиции смогут найти соответствующие документы, которые докажут, что они были по неотложным делам, находились при исполнении служебных обязанностей, они смогут пересдать этот тест позже. Но превращать тестирование на такую ключевую должность в сессию для студентов первого курса очень бы не хотелось, и думаю, что это неправильно. Возможно это связано с теми событиями, которые мы могли наблюдать в Княжичах, и естественно, дополнительным "плюсом" добавилась ситуация в Олевске.

На "Украинской правде" появилась информация, что Троян не явился на тестирование, поскольку находится в отпуске.

— Тогда я думаю, что это же тестирование не было незапланированное. Он прекрасно знал, когда оно будет происходить. Если ему неинтересна эта должность в дальнейшем и для реформирования системы, и для своего личного развития, то, наверное, не стоило подавать свои документы. Если же это не так, то, возможно, стоило бы выйти из отпуска, дабы пройти это тестирование, а не отдельно собирать комиссию, чтобы она смогла принять этот тест у его и его подчиненного Крищенко.

А вот не мог просто этим двум персонам кто-то намекнуть, что вам не надо там появляться, поскольку вы не будете главой Нацполиции?

— На самом деле, эта мысль напрашивается. Но есть один маленький нюанс, который сводит ее на нет: почему спикеры министерства не имеют этой информации и не могут объяснить, почему не присутствовали такие ключевые личности на этом тесте. Если же их готовили к тому, что им в дальнейшем не стоит принимать участие в этом тестировании, для этого должна была быть подготовлена хотя бы информационная база, и она должна была быть доведена до общественности и СМИ, дабы нивелировать тот негативный шлейф, который мы сегодня с вами обсуждаем.

Глава Нацполиции, это вообще, чья квота?

— Вообще, это квота украинского народа. Но по факту этой квотой пытаются руководить все. И, естественно, министр внутренних дел эту квоту на себя пытается перебрать и АП, и отдельные политические фигуры тоже бы хотели влиять на принятие этих решений. На самом деле, вообще этот тест немножко выходит за рамки законодательства, потому что законодательного требования провести такое тестирование и назначать главу Нацполиции на конкурсной основе — нет. Это инициатива министра. С одной стороны, тут мы можем прослеживать пиар-составляющую, с другой стороны, так будет легче легитимизовать того человека, который был бы комфортен в дальнейшем сотрудничестве с МВД.

Нужно кандидатуру главы Нацполиции согласовывать с президентом?

— Формально — нет. Формально будет назначаться на эту должность человек по указу министра внутренних дел, и, на самом деле, я бы очень позитивно воспринял идею проведения такого конкурса, инициативу министра, если бы не было вот этого шага в три позиции, когда подается три кандидатуры, и на их фоне выбирается одна. Если бы комиссия могла предоставить министру только одну личность, и этот бы сотрудник уже в дальнейшем назначался на такую ответственную должность, то это носило бы более демократичный и прозрачный характер. В данной ситуации министру оставляют право выбора. И мы прекрасно понимаем, что в эту тройку могут попасть два человека, которые будут иметь позитивный имидж в обществе, и один человек, который будет более комфортен действующему руководству министерства, команде министерства. И тут остается уже вопрос на совесть тех, кто будет подписывать указ.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.