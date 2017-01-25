В соцсетях обсудили элитный дом Ляшко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка в поселке городского типа Козин Киевской области. Общую стоимость депутатского имения оценивают в 15 миллионов гривен – об этом свидетельствует информация, представленная самим Ляшко в Национальное агентство по предупреждению коррупции. И дом площадью 550 кв.м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га. Ляшко приобрел у Артема Савицкого.

Раньше сообщалось, что землю и часть дома нардеп только арендовал.

Теперь же "Ляшко приобрел имение под Киевом за 15 лямов, чтобы быть ближе к крестьянам", – так пишут в соцсетях.

Иные же напоминают прошлогодний рассказ Юрия Луценко об уголовном прошлом Ляшко: "9 декабря 1994 года суд вынес приговор, в котором признал Ляшко виновным в "хищении государственного имущества на сумму 1 млн 300 тыс. карбованцев и коллективного — на сумму 1 млн 100 тыс. карбованцев".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook