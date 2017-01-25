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    В соцсетях обсудили элитный дом Ляшко

    (обновлено: )18530
    Скандальный нардеп Олег Ляшко таки выполнил свои обещания и стал ближе к народу: купил под Киевом "хатынку", шумят простые украинцы, уточняя и стоимость нового депутатского имущества – 15 миллионов гривен. А что же пишут об этом в соцсетях?
    Олег Ляшко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Олег Ляшко в эфире канала 112 Украина
    Канал "112 Украина"
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    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка в поселке городского типа Козин Киевской области. Общую стоимость депутатского имения оценивают в 15 миллионов гривен – об этом свидетельствует информация, представленная самим Ляшко в Национальное агентство по предупреждению коррупции. И дом площадью 550 кв.м. и два земельных участка общей площадью 0,6 га. Ляшко приобрел у Артема Савицкого. 

    Раньше сообщалось, что землю и часть дома нардеп только арендовал.

    Теперь же "Ляшко приобрел имение под Киевом за 15 лямов, чтобы быть ближе к крестьянам", – так пишут в соцсетях.

    Иные же напоминают прошлогодний рассказ Юрия Луценко об уголовном прошлом Ляшко: "9 декабря 1994 года суд вынес приговор, в котором признал Ляшко виновным в "хищении государственного имущества на сумму 1 млн 300 тыс. карбованцев и коллективного — на сумму 1 млн 100 тыс. карбованцев".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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