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    Политика

    Ляшко купил особняк в Конча-Заспе под Киевом

    (обновлено: )16101
    Как отмечается, Ляшко передал в Национальное агентство по предупреждению коррупции. Согласно данным, дом и землю нардеп приобрел у Артема Савицкого. Его дом находится в элитном районе Конча-Заспы.
    Олег Ляшко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в элитном районе Киевщины Конча-Заспе. Об этом свидетельствует информация, которую Ляшко передал в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

    Олег Ляшко в эфире канала 112 Украина
    Канал "112 Украина"
    Ляшко: в Донбассе живут мои родственники

    Его дом находится в элитном районе Конча-Заспы – пгт Козин.

    Дом и землю нардеп приобрел у Артема Савицкого. Ранее, как известно, Ляшко арендовал эту землю и часть дома площадью 216 кв. м. Сколько стоила аренда – радикал в декларации не указал.

    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.

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