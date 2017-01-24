Ляшко купил особняк в Конча-Заспе под Киевом

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в элитном районе Киевщины Конча-Заспе. Об этом свидетельствует информация, которую Ляшко передал в Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Его дом находится в элитном районе Конча-Заспы – пгт Козин.

Дом и землю нардеп приобрел у Артема Савицкого. Ранее, как известно, Ляшко арендовал эту землю и часть дома площадью 216 кв. м. Сколько стоила аренда – радикал в декларации не указал.

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.