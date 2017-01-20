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    Политика

    Депутаты попросили НАПК проверить отдых Ляшко

    (обновлено: )15920
    По мнению народных избранников, лидер "Радикальной партии" не внес в единый государственный реестр деклараций информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись ввиду расходов, связанных с этим отдыхом".
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости. Депутаты Рады от разных фракций просят Национальное агентство по противодействию коррупции проверить отдых лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в Таиланде, сообщается на сайте НАПК.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
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    "Народные депутаты Украины из разных парламентских фракций просят Национальное агентство по предупреждению коррупции провести проверку путешествия и отдыха в начале этого года в Таиланде народного депутата Олега Ляшко. По мнению народных избранников, лидер "Радикальной партии" не внес в единый государственный реестр деклараций в предусмотренный законодательством срок информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые состоялись ввиду расходов, связанных с этим отдыхом", — говорится в сообщении.

    В своем обращении депутаты заявили, что на одном из интернет-ресурсов были опубликованы авиабилеты, приобретенные Ляшко и его спутником. Стоимость билетов в оба направления на одно лицо, по информации депутатов, "превышает предельный размер приобретения имущества, информация о котором должна быть внесена в реестр деклараций". Как отмечается в сообщении, в случае приобретения авиабилетов на сумму более 100 тысяч гривен (более 3,6 тысячи долларов) депутат был обязан в десятидневный срок с момента их покупки письменно сообщить об этом НАПК с последующим внесением этой информации в реестр деклараций.

    "По результатам поиска в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 13 января 2017 года, сообщение о соответствующих существенных изменениях в имущественном состоянии народного депутата Украины Олега Ляшко отсутствует, что может свидетельствовать о нарушении закона Украины "О предотвращения коррупции", — приводит НАПК текст обращения депутатов.

    Также парламентарии просят ведомство отреагировать на возможное правонарушение.

    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что проверяет около 20 тысяч деклараций, обнародованных чиновниками.

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