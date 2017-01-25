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    "Укрзализныця" создаст международную марку для грузоперевозок

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    Как отметил глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун на заседании правительства, компания в текущем году прогнозирует впервые за много лет рост грузовых перевозок.
    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Компания "Укрзализныця" намерена создать международную марку UZ Cargo International для грузоперевозок. Об этом сообщил глава компании Войцех Бальчун на заседании правительства.

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    "Как первый шаг мы создадим также UZ Cargo International, которая будет помогать развивать нашу международную деятельность. Также на повестке дня создание собственного экспедитора UZ Forwarding, потому что, к сожалению, в этой сфере "Укрзализныця" полностью отдала свой рынок частным фирмам", — сказал Бальчун.

    По его словам, компания в текущем году прогнозирует впервые за много лет рост грузовых перевозок.

    Ранее Бальчун заявил, что "Укрзализныця" сократила свой долг на 6,5 млрд гривен.

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