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    Бальчун: "Укрзализныця" сократила долг на 6,5 млрд грн

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    По словам Бальчуна, компания начала процесс реструктуризации долга: "Прежде всего это еврооблигации на сумму 500 млн долларов, которые были причиной объявления технического дефолта".
    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" сократила свой долг на 6,5 млрд гривен, сообщил в ходе заседания Кабмина глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Мы начали процесс реструктуризации долга. Прежде всего это еврооблигации на сумму 500 млн долларов, которые были причиной объявления технического дефолта. Мы договорились о дополнительном времени одного года на так называемый вейвер (временное освобождение от обязательств, — ред.) и благодаря этому мы сможем реструктуризировать нашу задолженность", — сказал Балчун.

    Также он отметил, что "Укрзализныця" сократила свои обязательства.

    "Между тем мы уменьшили обязательства на сумму 6,5 млрд грн", — добавил он.

    Напомним, ранее Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци". Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией.

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