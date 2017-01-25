"Укрзализныця" спровоцировала раскол в Кабмине - эксперт

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос столицы"

Министерство инфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение. Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает, чтобы Кабмин пересмотрел свое решение, перевел "Укрзализныцю" под управление Министерства экономического развития и торговли.

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По словам министра, это решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением всех формальных требований регламента проведения таких заседаний. Омелян считает, что передача "Укрзализныци" под управление Минэкономразвития только усугубит кризис в компании.

Подробнее ситуацию вокруг "Укрзализныци" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь.

Почему перевели "Укрзализныцю" под управление Минэкономразвития?

— Здесь идет речь всего-навсего о перераспределении коррупционных потоков.

Есть ли возможность переподчинить "Укрзализныцю", например, Минфину или другому министерству?

— В практике Украины было все что угодно. Минэкономики, Мининфраструктуры, даже Фонд госимущества выполняли несвойственные функции. Но в данном случае речь идет о том, что, исходя из принципов организации государственного управления, Минэкономики должно заниматься сугубо разработкой нормативов и макроэкономической политикой больше. В данном Кабмине это не свойственно и правильно было бы руководить Мининфраструктуры данным предприятием. Но на данный момент мы понимаем, что это сделано сугубо из-за того, что по определенным политическим причинам не могут поменять министра инфраструктуры на своего человека. Поэтому передают просто лакомый кусочек под контроль своего человека — Кубива.

А какая процедура передачи "Укрзализныци" от Минэкономразвития в Мининфраструктуры?

— Это постановление Кабмина, оно уже есть на данный момент. То есть, по сути, предприятие физически никому не передается, речь идет о том, что только поменяются шапочки на документах.

Каковы реальные доходы "Укрзализныци", что Мининфраструктуры так отстаивает свое право управления этой компанией? То есть не все так плохо в "Укрзализныце" на сегодняшний день?

— Плохо для кого? Для граждан Украины, которые являются собственниками "Укрзализныци" посредством нашего органа исполнительной власти?

Для них, для нас всех, это печальная ситуация с железной дорогой. А для коррупционеров, которые руководят, речь идет о прямых коррупционных потоках в десятки миллиардов гривен, косвенной недополученной прибыли в десятки миллиардов гривен. Поэтому борьба, которая идет вокруг железной дороги, чисто коррупционная, нет никакой даже мотивировки, почему передается от одного управления к другому, в связи с какой государственной программой или каким-то планом действий. Речь идет просто о смене руководства железной дороги посредством переподчинения органа. Поэтому можно сказать, что это кадровое решение, а не инфраструктурное. Это повлияет только на получателей, конечных бенефициаров коррупционных потоков.

Может ли одно министерство с другим судиться за "Укрзализныцю"?

— Безусловно. Но мы понимаем, что в системе нашего государственного управления это абсолютно бесперспективно, поэтому вряд ли что-то из этого получится. И я сомневаюсь, что такой иск вообще будет подан. Скорее всего, это просто такой пиар ход, чтобы получить какие-то отступные действующему министру и его команде.

По вашему мнению, Мининфраструктуры получит "Укрзализныцю" назад?

— Я думаю, что дело будет за Минэкономразвития, потому что там человек президента непосредственно, а президент имеет наибольшее влияние на данный момент. Другое дело, какие сегодня карты спрятаны у Мининфраструктуры. Они же прекрасно знают все коррупционные схемы, у них есть возможности публиковать части тех схем. С другой стороны, с учетом того, что ГПУ под контролем президента, они могут сами и пострадать от этого. Поэтому это будет решаться кулуарно, но я склоняюсь к тому, что Минэкономики оставит за собой это дело.

В связи с этим можно говорить об определенном расколе в правительстве?

— Конечно, можно говорить об этом. Можно говорить о том, что все понимают, что им недолго осталось, поэтому аппетиты очень высоки, никто не хочет ни с кем делиться, есть масса уже политических проектов, в которые министры планируют переходить после девальвации действующей власти, а для любого политического проекта сегодня нужны деньги. Поэтому такие предприятия, как ОПЗ, "Укрзализныця", Энергоатом, это, которые могут дать те деньги, которые можно потом использовать на политическую борьбу.

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Напомним, экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко в эфире "ГС" пояснил, какой будет политика властей по субсидированию, и заявил, что правительство может корректировать нормы потребления газа в зависимости от погоды.