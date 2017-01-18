"Укрзализныця" хочет запустить поезд в Вену – Кравцов

КИЕВ, янв — РИА Новости Украина. В новом году Украина намерена запустить еще несколько поездов в Европу. В частности, среди перспективных направлений рассматриваются польский и словацкий, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отметим, что с конца декабря из Киева в польский город Перемышль и обратно начал курсировать скоростной поезд "Интерсити+". Пассажиры в целом довольны сервисом поезда, который за 7 часов и довольно по приемлемой цене, способен домчаться из украинской столицы в польский город.

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов рассказал о будущих европейских маршрутах в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Какие направления мы рассматриваем на этот год? Во-первых, дальнейшее расширение, увеличение количества поездов в направлении Перемышля. Второй вопрос — это направление также польского города Хельм. Это город, который находится на границе с Украиной в 25 километрах. Это будет, скорее всего, скоростной поезд по направлению Киев-Ковель-Хельм. Еще одно направление, но уже не скоростной, а классический поезд — это направление Вены. Здесь должен курсировать классический ночной поезд, будем смотреть, в каком формате. Сначала, возможно, прицепные вагоны, если достаточный спрос, то уже в полном формате", — отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что неэффективная работа "Укрзализныци" нанесла стране миллиардные убытки в 2016 году.