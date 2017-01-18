наверх
18.01.201704:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укрзализныця" хочет запустить поезд в Вену – Кравцов

    5
    В эфире радиостанции Голос Столицы первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов рассказал о европейских направлениях, которые рассмотрит "Укрзализныця" в 2017 году.
    Евгений Кравцов
    УНИАН

    КИЕВ, янв — РИА Новости Украина. В новом году Украина намерена запустить еще несколько поездов в Европу. В частности, среди перспективных направлений рассматриваются польский и словацкий, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    Райвис Вецкаганс
    db.lv
    От нашего порта – вашему: что известно о новом главе морских портов Украины

    Отметим, что с конца декабря из Киева в польский город Перемышль и обратно начал курсировать скоростной поезд "Интерсити+". Пассажиры в целом довольны сервисом поезда, который за 7 часов и довольно по приемлемой цене, способен домчаться из украинской столицы в польский город.

    Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов рассказал о будущих европейских маршрутах в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Какие направления мы рассматриваем на этот год? Во-первых, дальнейшее расширение, увеличение количества поездов в направлении Перемышля. Второй вопрос — это направление также польского города Хельм. Это город, который находится на границе с Украиной в 25 километрах. Это будет, скорее всего, скоростной поезд по направлению Киев-Ковель-Хельм. Еще одно направление, но уже не скоростной, а классический поезд — это направление Вены. Здесь должен курсировать классический ночной поезд, будем смотреть, в каком формате. Сначала, возможно, прицепные вагоны, если достаточный спрос, то уже в полном формате", — отметил Кравцов.

    Ранее сообщалось, что неэффективная работа "Укрзализныци" нанесла стране миллиардные убытки в 2016 году. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Владимир Путин об "американском Майдане". Видео
    Смена власти в США
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину