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    "Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ

    (обновлено: )89
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве

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    В Киеве в понедельник возле здания Генеральной прокуратуры Украины состоялся митинг против коррупции в "Укрзализныце". Активисты требовали прекратить коррупцию в государственной структуре.

    Смотрите также: "Премия" для Бальчуна. Офис "Укрзализныци" забросали деньгами

    Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров".

    Напомним, в апреле 2016 года Кабмин назначил поляка Войцеха Бальчуна главой "Укрзализныци". Он также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

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