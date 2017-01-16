"Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ

В Киеве в понедельник возле здания Генеральной прокуратуры Украины состоялся митинг против коррупции в "Укрзализныце". Активисты требовали прекратить коррупцию в государственной структуре.
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Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров".
Напомним, в апреле 2016 года Кабмин назначил поляка Войцеха Бальчуна главой "Укрзализныци". Он также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.