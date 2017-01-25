Бальчун: убытки от коррупционных схем в "Укрзализныце" - 1 млрд грн

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Публичная акционерная компания "Укрзализныця" оценивает убытки от коррупционных схем на предприятии в сумму более чем 1 млрд грн, сообщил глава правления компании Войцех Бальчун на заседании Кабинета министров.

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"Сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности оценивается нами в более чем 1 млрд грн", — сказал он.

Также Бальчун сообщил об экономии на сумму около 500 млн грн благодаря проведенным в прошлом году тендерам через площадку электронных госзакупок Prozorro.

Ранее Бальчун заявил, что "Укрзализныця" сократила свой долг на 6,5 млрд гривен.