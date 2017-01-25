наверх
25.01.201715:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Бальчун: убытки от коррупционных схем в "Укрзализныце" - 1 млрд грн

    (обновлено: )26
    Бальчун сообщил, что сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности оценивается в более чем 1 млрд грн. Также, по его словам, было сэкономлено около 500 млн грн благодаря проведенным в прошлом году тендерам.
    Генеральный директор ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Публичная акционерная компания "Укрзализныця" оценивает убытки от коррупционных схем на предприятии в сумму более чем 1 млрд грн, сообщил глава правления компании Войцех Бальчун на заседании Кабинета министров.

    Читайте также: Арифметика Гройсмана: "Укрзализныця" минус Омелян и плюс Бальчун

    "Сумма причиненных убытков от коррупционной деятельности оценивается нами в более чем 1 млрд грн", — сказал он.

    Также Бальчун сообщил об экономии на сумму около 500 млн грн благодаря проведенным в прошлом году тендерам через площадку электронных госзакупок Prozorro.

    Ранее Бальчун заявил, что "Укрзализныця" сократила свой долг на 6,5 млрд гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Мусор во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине