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    Политика

    "Укрзализныця" намерена переориентировать поезда из РФ на Европу

    (обновлено: )34805
    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подчеркнул, что украинским властям нужно готовить антикризисный план по реформированию "Укрзализныци". По его словам, компания в настоящее время рассматривает новые направления на Польшу и Словакию.
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" намерена в текущем году усилить европейское направление, пустив дополнительные составы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщается на сайте ведомства.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, компания в настоящее время рассматривает новые направления на Польшу и Словакию, планирует запустить пассажирские составы по маршруту Мукачев — Будапешт.

    "В течение последних десятилетий сложилось так, что поезд номер один у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", — сказал министр.

    При этом Омелян подчеркнул, что украинским властям нужно готовить антикризисный план по реформированию "Укрзализныци".

    "Мы обращаем внимание руководства "Укрзализныци" на те проблемы, которые там есть. На некоторые мы получаем ответ, на другие царит молчание, что абсолютно недопустимо", — отметил он. Чиновник также пообещал провести "разбор полетов" того, что произошло после прихода новой команды в мае 2016 года.

    "Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия имела место в январе. Затягивать дальше невозможно", — резюмировал он.

    Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в 2016 г получила $11,1 млн прибыли.

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