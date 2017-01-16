Эксперт о перспективах международных маршрутов "Укрзализныци"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В конце 2016 года "Укрзализныця" запустила поезд в Польшу сообщением Киев-Львов-Перемышль. Но на этом "Укрзализныця" останавливаться не собирается и планирует запустить еще один "Интерсити" в другой польский город.

По словам директора по пассажирским перевозкам и сервиса "Укрзализныци" Игоря Романкива, скорее всего, поезд будут запускать в городе Хелм, где есть колея украинского стандарта. Кроме этого, рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии. Но это уже в среднесрочной перспективе.

Насколько реально воплотить в жизнь планы "Укрзализныци", в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

Почему вдруг в "Укрзализныце" так оживились и начали открывать новые сообщения, в том числе с Западной Европой?

— Что касается направления Киев-Перемышль – это был очень удачный эксперимент, спрос оказался на уровне гораздо выше, чем предполагалось изначально, и в этой ситуации руководство "Укрзализныци" начало прорабатывать направление в международном сообщении, где можно запустить новые поезда. Спрос на направлении Киев-Львов-Перемышль находится на очень высоком уровне, и наши соотечественники пользуются поездом для поездки в Перемышль, откуда можно поехать уже поездами польских железных дорог почти во все города Польши и в некоторые города соседних стран, в частности, Словакии, Чехии и Германии.

Таможенный контроль просто в поезде можно пройти?

— Что касается таможенного и пограничного контроля, то украинский контроль проходится в поезде после отправления поезда со станции Львов-главный, а контроль польских таможенников и пограничников проводится уже на станции Перемышль после выхода из поезда пассажиров.

Что можете сказать по новой инициативе — еще одного поезда в Польшу, в город Хелм?

— Да, сообщение между городом Ковель и Хелм – оно рассматривается сейчас руководством "Укрзализныци", более того, до Хелма от границы с Украиной идет широкая колея, шириной 1520 мм, что позволит организовать сообщение между Ковелем и Хелмом без дополнительной потери времени на смену тележек, как это происходит, например, у поезда Киев-Варшава. Но хотел обратить внимание, что помимо сообщения по широкой колее, также рассматриваются возможности запуска новых международных пассажирских поездов по европейской колее – это и поезда из Мукачево в Будапешт, Кошице, а также из украинского Ковеля в направлении Варшавы и других городов Польши.

На международные европейские стандарты ширины колеи мы переходить не собираемся?

— Нет, переходить на стандарт, который распространен в большинстве европейских стран, мы не собираемся, более того, в Европе нет единого стандарта ширины колеи. Например, в Финляндии и странах Прибалтики такая же ширина, как у нас – 1520 мм, а, к примеру, в Испании и Португалии – там ширина колеи гораздо больше, чем в Украине и других странах бывшего Советского союза. Нет никакой целесообразности для этого, поскольку эффективность использования нашего стандарта колеи, например, для грузовых перевозок, гораздо выше, чем использование ширины колеи, которая распространена в большинстве европейских стран, а мы должны бороться за эффективность, а не за какую-то ширину колеи.

Учитывая, что в Хелм можно доехать на автобусе, будет ли "Интерсити" популярным?

— Это не маршрут "Интерсити", хочу обратить внимание, это просто железнодорожное сообщение между городом Ковель и городом Хелм. Я думаю, да, что этот маршрут будет пользоваться спросом, но во многом это будет зависеть и от тарифной политики, которая будет выбрана. Например, на направлении в Хелм применяется скидка к установленному международному тарифу – 80%. Если такая скидка будет применена в направлении Ковель-Хелм, я думаю, что спрос будет довольно высокий.

Поезд будет курсировать из Ковеля в Хелм или из Киева через Ковель до Хелма?

— Из Ковеля до Хелма, именно на этом участке можно будет пересесть на поезда, которые идут в направлении Львова, направлении Киева и других городов Украины. Это расстояние порядка 130 км.

Сколько будет стоить билет на этот маршрут?

— Я думаю, что цена будет на уровне не более чем 10 евро за поездку.

В конце прошлого месяца польские таможенники заявили о первом случае контрабанды в поезде Киев-Перемышль. Но, видимо, это какие-то рабочие моменты, скажем так.

— Что касается станции Перемышль, то вопрос контрабанды там был решен путем прибытия поезда в Перемышль на отдельный путь и проведения контроля пассажиров уже после выхода из поезда, соответственно, пассажирам нет смысла прятать что-то в вагоне, как это было раньше, поскольку контроль проходят не в вагоне, а уже после выхода пассажиров из поезда в специально оборудованном здании на станции Перемышль. Тот путь, на который пребывают поезда со Львова в Перемышль, он отделен от остальных путей забором и, соответственно, пассажиры не могут выйти с вокзала, пока не пройдут пограничный, таможенный контроль со стороны польских властей.

Какие еще новые маршруты может открыть "Укрзализныця" в этом году?

— Я думаю, что это будут маршруты, о которых я уже говорил. В первую очередь, это Мукачево-Будапешт, Мукачево-Загреб, Мукачево-Кошице по европейской колее. Это маршрут Мариуполь-Одесса, это маршрут из Киева в летний сезон в Белгород-Днестровский, который позволит пассажирам без пересадки из Киева доезжать в курортную зону Затока, и также маршруты поездов "ночной экспресс" с применением вагонов-трансформеров. Уже очень скоро первый маршрут будет отправлен по направлению Киев-Львов-Ивано-Франковск.

Неоднократно "Укрзализныця" заявляла о своей убыточности. Что происходит сейчас, изменилась ли ситуация после смены руководства?

— Фундаментально ситуация не изменилось, поскольку украинское правительство в отличие от правительств европейских стран никак не поддерживает украинские железные дороги. У нас, к сожалению, правительство ни копейки не выделяет для поддержки железных дорог. Дотации на перевозку пассажиров есть во всех европейских странах, но у нас дотаций со стороны государства нет, то есть в этом плане модель украинских железных дорог отличается от европейских.

Собственно, качество перевозок тоже зависит от того, что Украина не дотирует свои железные дороги?

— Да, совершенно верно. Поскольку в Европе, как правило, пассажирские вагоны, пассажирские локомотивы покупаются за счет государства, а не за счет железной дороги. У нас, к сожалению, модель искривлена. Государство вынуждает железную дорогу возить пассажиров по тарифу гораздо ниже, чем себестоимость, и при этом государство не дает инструментов покрытия этих убытков.

В таком случае, что следует сделать, чтобы украинская железная дорога стала рентабельной, и вообще это возможно или нет?

— Необходимо, чтобы правительство изменило свое отношение к железной дороге и, как в Европе, начала покупать за счет бюджета пассажирские вагоны, пассажирские локомотивы, а также покрывать убытки от перевозки пассажиров, как это делает правительство Германии, правительство Франции, правительство Польши.

Насколько международные маршруты способствуют развитию ситуации, чему они нас учат?

— Они нас учат возить пассажиров не только во внутреннем сообщении, но и в международном сообщении, а также конкурировать с другими видами транспорта, поскольку железная дорога чувствует конкурентное давление и со стороны автомобильного транспорта, я имею в виду автобусные перевозки, и со стороны авиационного транспорта на многих маршрутах.

Напомним, директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" — имитация бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.