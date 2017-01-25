Ситуация в "Укрзализныце": Бальчун не устоял под напором лоббистов - эксперт

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Перевод "Укрзализныци" из-под подчинения Министерству инфраструктуры под управление Кабмина вылилось в скандал.

На заседании правительства противник такого решения — министр инфраструктуры Владимир Омелян и его сторонник – председатель "Укрзализныци" Войцех Бальчун обменялись взаимными обвинениями. При этом премьер-министр Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци", которого Омелян обвинил в том, что тот покрывает коррупцию.

Насколько справедливыми являются эти обвинения, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

"В первое время Балчун часто делал акцент, что как тяжело разобраться в хитросплетениях "Укрзализныци". Действительно, это — государство в государстве. И колоссальные соблазны, колоссальные интересы, стоящие за этим всем, тут надо быть суперменом, чтобы устоять под напором лоббистов", — заявил эксперт.

На уточняющий вопрос, устоял ли Балчун, Золотарев ответил отрицательно.

"Мне кажется, что нет, особенно, имя такого зама, как Сергей Михальчук, я сомневаюсь, что он устоял", — отметил он.