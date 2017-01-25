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    Политика

    Ситуация в "Укрзализныце": Бальчун не устоял под напором лоббистов - эксперт

    (обновлено: )16920
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, "Укрзализныця" - это государство в государстве, и сам Войцех Бальчун заявлял, что ему тяжело разобраться во всех хитросплетениях.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Перевод "Укрзализныци" из-под подчинения Министерству инфраструктуры под управление Кабмина вылилось в скандал.

    Митинг под ГПУ против Бальчуна-гастролера
    канал Вечерний Киев в
    Митинг под ГПУ против Бальчуна-"гастролера"

    На заседании правительства противник такого решения — министр инфраструктуры Владимир Омелян и его сторонник – председатель "Укрзализныци" Войцех Бальчун обменялись взаимными обвинениями. При этом премьер-министр Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци", которого Омелян обвинил в том, что тот покрывает коррупцию.

    Насколько справедливыми являются эти обвинения, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

    "В первое время Балчун часто делал акцент, что как тяжело разобраться в хитросплетениях "Укрзализныци". Действительно, это — государство в государстве. И колоссальные соблазны, колоссальные интересы, стоящие за этим всем, тут надо быть суперменом, чтобы устоять под напором лоббистов", — заявил эксперт.

    На уточняющий вопрос, устоял ли Балчун, Золотарев ответил отрицательно.

    "Мне кажется, что нет, особенно, имя такого зама, как Сергей Михальчук, я сомневаюсь, что он устоял", — отметил он.

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