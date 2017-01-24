Омелян: передача "Укрзализныци" Минэкономразвития усугубит кризис в компании

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе Публичной акционерной компании "Укрзализныця" из подчинения министерства и передаче в управление Министерства экономического развития и торговли, информирует УНИАН.

По его мнению, данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением всех формальных требований регламента проведения таких заседаний. При этом он отметил, что голосовал за это решение при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.

"Когда мы получили все документы — кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ?— то мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок… Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решение. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель – скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на "Укрзализныце", — сказал Омелян.

По его убеждению, передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".

Он отметил, что в настоящее время данное решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано премьер-министром Украины, но в случае его подписания Мининфраструктуры намерено отстаивать свою позицию о незаконности передачи "Укрзализныци" в судебном порядке.

"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, которое предусматривает ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность о том, что происходит на "Укрзализныце", будем также готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", — сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития целесообразна лишь после выполнения ряда условий, в частности создания независимого набсовета компании, очищения компании от коррупции и создания новой модели вертикально-холдингового управления.

Ранее Кабинет министров утвердил новый устав "Укрзализныци". Согласно этому документу, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления железнодорожной компанией.