Митинг под ГПУ против Бальчуна-"гастролера"

В Киеве в понедельник возле здания Генеральной прокуратуры Украины состоялся митинг против коррупции в "Укрзализныце". Активисты требовали прекратить коррупцию в государственной структуре.

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Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров". В частности, протестующие подвергли критике деятельность главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.

Напомним, Кабмин назначил Бальчуна главой "Укрзализныци" в апреле 2016 года. Он также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.