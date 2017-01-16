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    Митинг под ГПУ против Бальчуна-"гастролера"

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    Активисты провели акцию протеста под зданием ГПУ в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров".
    канал Вечерний Киев в

    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ФОТО. "Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ
    В Киеве в понедельник возле здания Генеральной прокуратуры Украины состоялся митинг против коррупции в "Укрзализныце". Активисты требовали прекратить коррупцию в государственной структуре.

    Смотрите также: "Премия" для Бальчуна. Офис "Укрзализныци" забросали деньгами

    Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров". В частности, протестующие подвергли критике деятельность главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.

    Напомним, Кабмин назначил Бальчуна главой "Укрзализныци" в апреле 2016 года. Он также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

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