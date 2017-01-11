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"Премия" для Бальчуна. Офис "Укрзализныци" забросали деньгами

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Активисты во вторник провели акцию протеста под офисом "Укрзализныци" в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они забросали главный вход гривневыми и долларовыми купюрами, а также подожгли файеры.
EverydayInUa/Youtube

Как заявили представители организации "Национальный спротив", приглашенные из Польши менеджеры "Укрзализныци" "грабят Украину, имитируя проведение реформ".

Генеральный директор ПАО Укрзализныця Войцех Бальчун
Украинское фото
Антисанитария, дефолт, долги. Доклад Бальчуна по "Укрзализныце"

Они заявили, что выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров".

"Компенсации? Премии? Где результат?" — говорилось на одном из плакатов протестующих.

Никто из представителей "Укрзализныци" не вышел к участникам акции. 

Напомним, в апреле 2016 года Кабмин назначил поляка Войцеха Бальчуна главой "Укрзализныци". Он также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

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