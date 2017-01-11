"Премия" для Бальчуна. Офис "Укрзализныци" забросали деньгами

Как заявили представители организации "Национальный спротив", приглашенные из Польши менеджеры "Укрзализныци" "грабят Украину, имитируя проведение реформ".
Они заявили, что выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров".
"Компенсации? Премии? Где результат?" — говорилось на одном из плакатов протестующих.
Никто из представителей "Укрзализныци" не вышел к участникам акции.
Напомним, в апреле 2016 года Кабмин назначил поляка Войцеха Бальчуна главой "Укрзализныци". Он также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.