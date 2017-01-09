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Бальчун извинился за сугробы в вагонах поездов

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Глава "УЗ" уточнил, что во вторник в Одессу отправится комиссия перевозчика, так как есть вопросы по руководству депо, а проводники также жалуются на некачественный уголь.
Войцех Бальчун
Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун принес извинения пассажирам за сугробы в вагонах поездов.

Ранее в СМИ появилось фото снега в одном из вагонов поезда "Одесса-Ужгород". Пассажиры пожаловались на некачественные условия перевозки.

Facebook "Вся Одесса"
Вагон поезда "Одесса-Ужгород"

"Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разбираемся. Поезда Одесского формирования. Во вторник туда едет комиссия от "Укрзализныци". Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт", — написал Бальчун на своей странице в Facebook.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин и ограничении движения транспорта.

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