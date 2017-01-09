Бальчун извинился за сугробы в вагонах поездов

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун принес извинения пассажирам за сугробы в вагонах поездов.

Ранее в СМИ появилось фото снега в одном из вагонов поезда "Одесса-Ужгород". Пассажиры пожаловались на некачественные условия перевозки.

"Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разбираемся. Поезда Одесского формирования. Во вторник туда едет комиссия от "Укрзализныци". Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать. Извинения за дискомфорт", — написал Бальчун на своей странице в Facebook.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин и ограничении движения транспорта.

Смотрите также: Одессу накрыл сильный ветер и снегопад