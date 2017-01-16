Омелян выразил недовольство работой Бальчуна

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Руководство "Укрзализныци" должно отчитаться о своей работе в 2016 году, чтобы исправить ошибки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо.TV".

Он отметил, что Министерство обращает внимание руководства "Укрзализныци" на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, госепрдприятие на эти замечания реагирует, иногда — нет.

"Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее — невозможно", — отметил Омелян.

Он объяснил, что после этой встречи будет разработан антикризисный план действий, призванный разрешить проблемы, которые возникли с "Укрзализныцей" не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.

Отвечая на вопрос по поводу того, как он оценивает работу главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, он отметил, что недоволен.

"Я — нет (недоволен. — Ред.). Я ожидаю гораздо лучшего результата", — подытожил Омелян.

Ранее Войцех Бальчун принес извинения пассажирам за сугробы в вагонах поездов.