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    Омелян выразил недовольство работой Бальчуна

    (обновлено: )020
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости разработать антикризисный план действий, призванный разрешить проблемы, которые возникли с "Укрзализныцей" не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Руководство "Укрзализныци" должно отчитаться о своей работе в 2016 году, чтобы исправить ошибки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо.TV".

    Генеральный директор публичного акционерного общества Укрзализныця, гражданин Польши Войцех Бальчун
    Украинское фото
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    Он отметил, что Министерство обращает внимание руководства "Укрзализныци" на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, госепрдприятие на эти замечания реагирует, иногда — нет.

    "Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее — невозможно", — отметил Омелян.

    Он объяснил, что после этой встречи будет разработан антикризисный план действий, призванный разрешить проблемы, которые возникли с "Укрзализныцей" не только у власти и правительства, но и у обычных людей и предпринимателей.

    Отвечая на вопрос по поводу того, как он оценивает работу главы "Укрзализныци" Войцеха Бальчуна, он отметил, что недоволен.

    "Я — нет (недоволен. — Ред.). Я ожидаю гораздо лучшего результата", — подытожил Омелян.

    Ранее Войцех Бальчун принес извинения пассажирам за сугробы в вагонах поездов.

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