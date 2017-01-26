Украина - Польша: очень напряженная дружба

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Несмотря на стремительный рост трудовой миграции из Украины в Польшу, конфликтный узел в отношениях между украинцами и поляками затягивается. В последнее время участились случаи драк, а также избиения на национальной почве.

Как писали на днях польские СМИ, в 2016 году украинцы получили 83% всех разрешений на работу, которые в Польше выдают иностранцам. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составил 77%, а в 2014 году — чуть более 60%.

По словам посла Украины в Польше Андрея Дещицы, сейчас пребывает в Польше около 1 миллиона украинцев.

В то же время польское правительство готовится активнее привлекать украинцев на работу, разрабатывая изменения в миграционное законодательство. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальская. "Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук", — подчеркнула она.

Правительство Польши намерено давать украинцам визы на более длительные периоды времени.

Избиения, драки, погромы

Тем временем, в СМИ в последнее время все чаще пишут об избиениях и драках между украинцами и поляками.

Накануне, 24 января, стало известно, что в польском городе Жешув избили группу студентов из Украины. Нападавших задержали. Инцидент произошел еще 21 января, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их.

Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува, где нападавшим объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения.

Кроме того, в конце января 2016 года в городе Кутно в Польше несколько поляков напали на дом, где живут украинские заробитчане и жестоко их избили.

Сообщалось, что семеро неизвестных мужчин в балаклавах вбежали во двор общежития, где проживают около 120 украинцев, выкрикивая лозунги "Польша для поляков" и "Долой украинцев". Злоумышленники выбивали двери и кричали, чтобы украинцы уезжали из Польши. При себе у них были кастеты и телескопические палки. Задержанным были предъявлены обвинения в преступлениях на почве этнической ненависти.

Скандальный вандализм

Тем временем, под Киевом неизвестные осквернили польское военное кладбище, сообщили в среду, 25 января, польские СМИ.

"На украинской и польской части кладбища нанесены надписи масляной краской. На польской части нарисовано "СС Галиция", а на украинской — "ОУН-УПА". Была также попытка разрушить вход на польскую часть кладбища. Кто-то пробовал сломать его ломом. Одна колонна наклонилась", — заявил директор комплекса Богдан Билашивский.

Следует отметить, что акты вандализма и драки между украинцами и поляками участились после того, как в феврале 2016 года следователи Института нацпамяти Польши начали расследовать действия бойцов УПА против поляков во времена Второй мировой.

Большой общественный резонанс вызвало осквернение на Львовщине памятника полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. Таких погромов на Львовщине не было уже давно.

Так, 9 января 2017 года в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

В польском МИДе заявили, что требуют от украинской стороны поиска виновных и их наказания. Специальную ноту в этом деле направило посольство Польши в Киеве, добавили в польском дипведомстве. Также была создана специальная оперативная группа, которая расследует дело.

Перед этим в марте 2016 года в Польше неизвестные злоумышленники уничтожили памятник воинам УПА, сняв на видео, как разбивают одну из таблиц монумента в селе Молодич в Ярославском уезде Подкарпатского воеводства. Это не единичный случай, подобные акты вандализма над мемориалами были совершены и в населенных пунктах Хрушовице, Радруж, Молодич, Вежбице, Верхрата, Монастеж, Пикулице и Лиски.

10 октября 2016 года в польском селе Верхрата на кладбище разрушили памятник воинам УПА. В вандализме заподозрили членов радикальной националистической группировки Лагерь Великой Польши (Oboz Wielkiej Polski), которые разместили в YouTube видео уничтожения памятника.

26 июня в польском Перемышле группа радикалов напала на процессию греко-католиков и православных, которые шли из собора на местное военное кладбище. Они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес участников процессии, в частности "Польша — антибандеровская". "Поляки ответили на бандеровское шествие в Перемышле, которое состоялось 26 июня по случаю праздника украинской национальной памяти", — говорилось в подписи к ролику.

Серия конфликтов и столкновений с участием футбольных болельщиков прошла в ноябре 2016 года. Так, 11 ноября, во время Марша независимости в Польше сожгли украинский флаг и логотип Фейсбука. "Замаскированные болельщики одного из варшавских футбольных клубов допили пиво, бросили флаг Украины на землю, начали его топтать, а затем сожгли на моих глазах", — сообщали польские СМИ.

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Спустя два дня, 13 ноября, в городе Ченстохова подрались украинцы и поляки, не обошлось без пострадавших. Тогда правоохранители задержали 11 человек, пять из которых украинцы, а шестеро – поляки. Три человека получили ранения. "По нашей информации, причиной драки было недоразумение, которое произошло в магазине. О каком-то национальном основаним речь не идет", – комментировала инцидент пресс-секретарь полиции Агнешка Тоборек.

В то же время местные СМИ сообщали о "договорном" характере драки из националистических побуждений, однако полиция эту версию не подтвердила.

По данным из открытых источников интернет