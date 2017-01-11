Чтобы позлить поляков? Вандализм памятников на Львовщине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Скандальный вандализм

На днях во Львовской области неизвестные частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

В понедельник, 9 января, в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица резко осудил уничтожение памятника. "Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать", - написал он у себя в Twitter.

В свою очередь в польском МИДе заявили, что требуют от украинской стороны поиска виновных и их наказания. Специальную ноту в этом деле направило посольство Польши в Киеве, добавили в польском дипведомстве. Также создана специальная оперативная группа, которая расследует дело.

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В то же время во Львовском облсовете уже связали акт вандализма с "российской агрессией". "Считаю, что это провокация. На фоне российской агрессии некто специально хочет "возмутить" народ", – заявил глава Львовской областной госадминистрации Олег Сынютка.

Полиция по данному факту возбудила уголовное производство по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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Погромы на Львовщине

Впрочем, подобных актов вандализма на Львовщине не было уже с 2014 года, когда в ночь на 6 января в городе Глиняны Золочевского района неизвестные лица разрушили постамент на месте захоронения 32 советских воинов, погибших во время Второй мировой войны.

Как сообщали в МВД, неизвестные частично разрушили надмогильное сооружение, на котором размещены фигуры советских солдат. Была повреждена голова одной из фигур воинов, у другой фигуры – отсутствовали голова и одна рука, была частично повреждена и вторая рука.

По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 297 Уголовного Кодекса Украины – "Надругательство над могилой, другим местом захоронения".

В ночь на 7 апреля 2013 года в селе Великоселки Каменка-Бугского района Львовской области ночью неизвестные разрушили памятник предводителю ОУН Степану Бандере.

"Около 7:00 представители участковой комиссии пришли на участок, где должно было состояться заседание УИК, и увидели разбитый памятник. Сразу вызвали милицию. Похоже, что злоумышленники сняли бюст с постамента бечевой с помощью автомобиля", — сообщали в пресс-службе львовской ВО "Свобода".

А перед этим в ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе была повреждена мемориальная таблица памятника Бандере, а в ночь на 7 марта — барельеф Роману Шухевичу в Белогорще возле Львова.

Также в августе 2013 года в Раве-Русской Львовской области памятнику, посвященному УПА, вандалы повредили голову. Событие произошло ночью с 19 на 20 августа.

Памятник в виде женщины, которая разрывает оковы на руках, был открыт в 2008 году. Вандалы уничтожили половину скульптуры, оторвав у нее голову. Памятник был размещен в парке, прилегающем к зданию Рава-Русского городского совета, в нескольких метрах от самого учреждения.

По материалам из открытых источников интернет