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Чтобы позлить поляков? Вандализм памятников на Львовщине

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Украина-Польша: патриотизм и раздор (37)

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На днях на Львовщине неизвестные повредили памятник полякам, убитым во Второй мировой. Этот инцидент вызвал огромный резонанс, посколько таких погромов на Львовщине не было уже давно. Польша требует от Украины немедленного расследования и наказания виновных.
Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой
galinfo.com.ua

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальный вандализм

На днях во Львовской области неизвестные частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

В понедельник, 9 января, в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица резко осудил уничтожение памятника. "Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать", - написал он у себя в Twitter.

В свою очередь в польском МИДе заявили, что требуют от украинской стороны поиска виновных и их наказания. Специальную ноту в этом деле направило посольство Польши в Киеве, добавили в польском дипведомстве. Также создана специальная оперативная группа, которая расследует дело.

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В то же время во Львовском облсовете уже связали акт вандализма с "российской агрессией". "Считаю, что это провокация. На фоне российской агрессии некто специально хочет "возмутить" народ", – заявил глава Львовской областной госадминистрации Олег Сынютка.

Полиция по данному факту возбудила уголовное производство по части 3 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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Погромы на Львовщине

Впрочем, подобных актов вандализма на Львовщине не было уже с 2014 года, когда в ночь на 6 января в городе Глиняны Золочевского района неизвестные лица разрушили постамент на месте захоронения 32 советских воинов, погибших во время Второй мировой войны.

Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой
galinfo.com.ua
Скандальный вандализм: разрушение памятника погибшим полякам

Как сообщали в МВД, неизвестные частично разрушили надмогильное сооружение, на котором размещены фигуры советских солдат. Была повреждена голова одной из фигур воинов, у другой фигуры – отсутствовали голова и одна рука, была частично повреждена и вторая рука.

По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 297 Уголовного Кодекса Украины – "Надругательство над могилой, другим местом захоронения".
В ночь на 7 апреля 2013 года в селе Великоселки Каменка-Бугского района Львовской области ночью неизвестные разрушили памятник предводителю ОУН Степану Бандере.

"Около 7:00 представители участковой комиссии пришли на участок, где должно было состояться заседание УИК, и увидели разбитый памятник. Сразу вызвали милицию. Похоже, что злоумышленники сняли бюст с постамента бечевой с помощью автомобиля", — сообщали в пресс-службе львовской ВО "Свобода".

А перед этим в ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе была повреждена мемориальная таблица памятника Бандере, а в ночь на 7 марта — барельеф Роману Шухевичу в Белогорще возле Львова.

Также в августе 2013 года в Раве-Русской Львовской области памятнику, посвященному УПА, вандалы повредили голову. Событие произошло ночью с 19 на 20 августа.
Памятник в виде женщины, которая разрывает оковы на руках, был открыт в 2008 году. Вандалы уничтожили половину скульптуры, оторвав у нее голову. Памятник был размещен в парке, прилегающем к зданию Рава-Русского городского совета, в нескольких метрах от самого учреждения.

По материалам из открытых источников интернет

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