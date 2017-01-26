Хроника 25 января: резолюция ПАСЕ по Украине, нелады с Польшей, стена Трампа

FREDERICK FLORIN / AFP

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 25 января, Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС. Также стало известно, что МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста, МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительких прав, а Троян и Крищенко отказались участвовать в отборе на главу Нацполиции. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ПАСЕ приняла резолюцию по Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине", сообщил народный депутат Украины, член делегации Верховной Рады в ПАСЕ Георгий Логвинский. Как отмечается в резолюции, Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу медленного прогресса в борьбе с коррупцией, а также отсутствие конкретных результатов. В резолюции отмечены конституционная реформа, сотрудничество с Венецианской комиссией, приветствуются поправки, связанные с юридической системой.

Добробаты во главе с Семенченко заблокировали движение поездов в ЛНР

Группа лиц, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск – Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР, сообщили в дежурной части полиции. По информации полиции, на этом участке находятся пять депутатов Рады и ветераны военной операции в Донбассе. Они расположились на рельсах и намерены не пропускать поезда по этой железной дороге.

МИД Польши поставил под сомнение отношения с Украиной из-за мэра Перемышля

Замглавы МИД Польши Ян Джеджичак заявил, что продолжение отношений Варшавы и Киева на существующих условиях трудно представить без отмены запрета въезда в Украину для мэра польского Перемышля Роберта Хомы. По словам Джеджичака, МИД Польши удивлен таким решением СБУ. Ранее мэр Перемышля не смог въехать в Украину, как пояснили в СБУ, Хоме запрещен въезд на 5 лет, поскольку "его действия вредили Украине". Сам Хома не смог пояснить причины такого запрета, рассказав, что узнал о соответствующем решении от задержавших его пограничников.

Читайте также: Украинцы в Польше: я люблю тебя до смерти

Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище

Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом. Как отмечается, "на польской части (кладбища) нарисовано "СС Галичина", а на украинской — "ОУН-УПА". Также неизвестные попытались разрушить вход на польскую часть кладбища. Минкультуры Украины выразило обеспокоенность в связи с актом вандализма. По факту вандализма на польском военном кладбище в Киеве открыто дело. Позже в связи с инцидентом посол Украины в Польше Андрей Дещица был вызван в МИД страны.

МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста

Вопрос о повышении пенсионного возраста снят с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются. 3 октября МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра возмещения НДС

Кабинет министров Украины в ходе заседания в среду утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), существенно уменьшающий возможности для злоупотреблений в этой сфере. По словам министра финансов Александра Данилюка, процедура возмещения НДС будет сведена к подачи заявки на возмещение, публикации этой заявки в реестре, проведению проверок и согласований, а также собственно возмещения налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований составит не более 30 дней.

Троян и Крищенко отказались участвовать в отборе на главу Нацполиции

И. о. главы Национальной полиции Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы ведомства. По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. "Я это принимаю, и как офицер не хочу никаких поблажек и предположений", — резюмировал он. Позже и глава управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы ведомства.

МВД готовит законопроект по сокращению срока действия водительких прав

Министерство внутренних дел готовит ряд правок в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины для выполнения двух директив ЕС, сообщила заместитель министра внутренних дел Анастасия Деева. По ее словам, согласно этой директиве будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованная система отчетности.

Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за мусора

Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за невывезенного мусора после повышения температуры, заявил начальник управления здравоохранения во Львове Владимир Зуб. "Пока держится низкая температура, эпидемиологические риски инфекционных заболеваний на территории города являются низкими. Когда температура будет выше +8 по Цельсию, существенно могут возрасти риски возникновения инфекционных заболеваний. Существует риск увеличения количества грызунов", — заявил чиновник.

Читайте также: Восемь доказательств: почему только Садовый ответственен за проблему с мусором

Задержание руководителя ОГХК

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили уведомление о подозрении и. о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания". По версии следствия, подозреваемый, а также задержанные в среду начальник отдела продаж и бывший заместитель директора по коммерческим вопросам причастны к причинению госкомпании более 300 миллионов гривен убытка.

Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции

Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции. Первое распоряжение в частности предусматривает возведение стены на границе с Мексикой. США также намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением. По информации СМИ, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что приоритетом будет высылка из США людей, которые находятся в стране незаконно и осужденных за преступления на территории США.

День Студентов или Татьянин день, который празднуют во многих странах мира 25 января, считается официальным университетским днем. Сейчас этот праздник, как день студента, отмечают в Украине, Казахстане, Беларуси и России.