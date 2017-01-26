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    Политика

    Немецкий депутат: исключение Савченко из делегации Украины в ПАСЕ - ошибка

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (258)

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    Парламентарий Андрей Хунко добавил, что Савченко сделала правильно, когда решила встретиться с лидерами так называемых Донецкой и Луганской республик.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Немецкий парламентарий Андрей Хунко считает ошибочным решение Киева исключить Надежду Савченко из делегации Украины в ПАСЕ.

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    "С тех пор из-за того, что она встретилась с лидерами так называемых Донецкой и Луганской республик, она была исключена из делегации в Совете Европы. Ее здесь нет, никто об этом не говорит, но я думаю, что то, что она сделала, было правильно", — заявил он.

    "Она считала, что надо поговорить и с другой стороной, и, действительно, в этом и состоит задача политиков", — добавил парламентарий.

    Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года в Минске встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Депутат Верховной рады заявила, что в них она увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Позднее Рада исключила ее из делегации ПАСЕ.

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