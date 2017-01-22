Геращенко: Рада отменит "закон Савченко" в феврале

"Надежду Савченко просили, предупреждали, что публикация списков пленных может негативно сказаться на процедуре переговоров. Однако она умышленно сделала это. Как она она делает и другие вещи. Возникает вопрос, она это делает потому что не ведает что творит или есть некие люди, которые ей дают советы и в конечном итоге ухудшают ситуацию в Украине", — сообщил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.