Одного из адвокатов Савченко задержали в Крыму для допроса

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Адвоката Николая Полозова задержали в Крыму для допроса по делу его подзащитного — члена Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, заявил РИА Новости в среду его коллега Марк Фейгин.

"Он принудительно доставлен в управление ФСБ по республике Крым для допроса по делу своего подзащитного. После допроса, я думаю, его отпустят", — сказал адвокат.

Фейгин выразил мнение, что таким образом следствие может создать конфликт интересов и Полозов больше не сможет защищать Умерова, так как после допроса, возможно, будет объявлен свидетелем по его делу.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Напомним, ранее Полозов заявлял, что препятствий для посещения России у народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, нет.