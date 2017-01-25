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    Общество

    Одного из адвокатов Савченко задержали в Крыму для допроса

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    Адвокат Николай Полозов принудительно доставлен в управление ФСБ по республике Крым для допроса по делу своего подзащитного, сообщил его коллега Марк Фейгин.
    Российский адвокат Николай Полозов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Адвоката Николая Полозова задержали в Крыму для допроса по делу его подзащитного — члена Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова, заявил РИА Новости в среду его коллега Марк Фейгин.

    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко на заседании Верховного суда РФ, где рассматривается жалоба на приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха - участников организации УНА-УНСО.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Он принудительно доставлен в управление ФСБ по республике Крым для допроса по делу своего подзащитного. После допроса, я думаю, его отпустят", — сказал адвокат.

    Фейгин выразил мнение, что таким образом следствие может создать конфликт интересов и Полозов больше не сможет защищать Умерова, так как после допроса, возможно, будет объявлен свидетелем по его делу.

    Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

    Напомним, ранее Полозов заявлял, что препятствий для посещения России у народного депутата Верховной Рады Надежды Савченко, осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, нет.

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