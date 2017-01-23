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    Савченко опубликовала обновленные списки пленных и пропавших без вести

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (239)

    (обновлено: )38111
    Как уточнила внефракционный народный депутат, существуют еще списки 2284 человек пропавших без вести в Донбассе, которые уточняются запросами в соответствующие органы.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко опубликовала обновленные списки пленных и без вести пропавших в Донбассе.

    Валерий Гончарук
    Голос Столицы
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    Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных силовиков.

    "В списках 1195 человек. Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

    Нардеп уточнила, что родственникам пропавших без вести, которые хотят выяснить возможное местоположение родных, следует подавать более полную информацию.

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