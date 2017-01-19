Крутое пике. Социальные медиа о ситуации с Савченко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Фамилия скандального нардепа Надежды Савченко – опять на первых полосах всех украинских и многих мировых СМИ. В среду, 18 января, комитет Верховной Рады по нацбезопасности исключил из своего состава Савченко: решение поддержали 8 из 12 членов комитета. Теперь по этому вопросу должно состояться голосование в Раде. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия депутата госизменой.

Некогда героический депутат оказалась в центре скандала после того, как опубликовала списки пленных вопреки СБУ, а также после встречи в Минске с лидерами ДНР и ЛНР. На днях она же высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым.

В украинском сегменте соцсетей все слова и поступки Савченко уже традиционно сопровождают неизменный интерес и не менее активные комментарии.

"Изгнанием Нади удовлетворен. Теперь бы еще возбудить дело, забрать Героя…", — пишут некоторые украинцы.

Однако есть в сетях и другие мнения: "Совсем недавно каждое заседание Рады эти же люди начинали с истерического заявления о том, что "наша Надя… гибнет во вражеских застенках". Все они одевались в белые футболки с ее портретом… А сейчас смотрю — ни одного голоса в ее защиту…".

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook