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    Аналитика и комментарии

    Крутое пике. Социальные медиа о ситуации с Савченко

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (197)

    (обновлено: )27320
    Надежда Савченко оказалась на пороге исключения из комитета ВР по нацбезопасности. К тому же теперь народную героиню открыто обвиняют в госизмене. Как и за что украинская легенда попала в немилость? Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Фамилия скандального нардепа Надежды Савченко – опять на первых полосах всех украинских и многих мировых СМИ. В среду, 18 января, комитет Верховной Рады по нацбезопасности исключил из своего состава Савченко: решение поддержали 8 из 12 членов комитета. Теперь по этому вопросу должно состояться голосование в Раде. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия депутата госизменой.

    Некогда героический депутат оказалась в центре скандала после того, как опубликовала списки пленных вопреки СБУ, а также после встречи в Минске с лидерами ДНР и ЛНР. На днях она же высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым.

    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    УНИАН
    От героини до госизмены. Савченко изгоняют из парламентского комитета

    В украинском сегменте соцсетей все слова и поступки Савченко уже традиционно сопровождают неизменный интерес и не менее активные комментарии.

    "Изгнанием Нади удовлетворен. Теперь бы еще возбудить дело, забрать Героя…", — пишут некоторые украинцы.

    Однако есть в сетях и другие мнения: "Совсем недавно каждое заседание Рады эти же люди начинали с истерического заявления о том, что "наша Надя… гибнет во вражеских застенках". Все они одевались в белые футболки с ее портретом… А сейчас смотрю — ни одного голоса в ее защиту…".

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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