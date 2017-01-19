Савченко стала серьезной помехой для "ястребов" - Ларин

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Заявления украинских политиков о том, что Надежду Савченко следует исключить из оборонного комитета, а также ограничить ей доступ к государственной тайне являются полным бредом, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Сергей Ларин.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

“Решение профильного комитета и разговоры о государственной измене Савченко неадекватны. То, что просходит не влазит ни в какие рамки. Еще вчера Надежда была национальным героем де-юре и де-факто, а сегогдня те, кто ее прославлял поливают ее грязью. Самое любопытное, что на тех, кто поливает Савченко грязью, этой грязи больше в десятки раз. То, что мы сегодня наблюдаем — обыкновенная, неприкрытая травля людей, которые посмели критиковать эту власть, президента, правительства. На заседании комитета по вопросам обороны приводили доводы о том, что Савченко, дескать распространяет военную тайну, но это полный бред. Савченко — простой человек, который хочет делать реальные вещи, помочь освободить людей из плена. Но, так называемой, партии ястребов выгодно, чтобы боевые действия продолжались, чтобы гибли люди, а они будут зарабатывать на этом деньги. Поэтому сегодня виновата Савченко, завтра Петров, послезавтра Сидоров — любой другой, кто мешает быть у "кормушки", — отметил нардеп.

Ранее Савченко в ходе заседания Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отвергла обвинение в государственной измене.