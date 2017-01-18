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    Политика

    Савченко отвергла обвинение нардепа в госизмене

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (181)

    (обновлено: )56102
    Народный депутат Надежда Савченко заявила, что закон не нарушила, государственную тайну хранить умеет, и отвергла обвинения коллеги по парламенту Ивана Винника в госизмене.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко отвергла обвинение в государственной измене.

    Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рассматривает публикацию списков Савченко
    Канал "112 Украина" в Yotube
    Заседание комитета ВР по нацбезопасности: Винник vs Савченко

    Ранее в среду депутат от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник попросил Службу безопасности Украины завести уголовное дело против Савченко по статье "госизмена" в связи с ее переговорами с ополченцами, а также публикацией ею списков пленных.

    "Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", — заявила Савченко на заседании комитета по нацбезопасности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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    Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.

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