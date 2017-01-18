Савченко отвергла обвинение нардепа в госизмене

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко отвергла обвинение в государственной измене.

Ранее в среду депутат от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник попросил Службу безопасности Украины завести уголовное дело против Савченко по статье "госизмена" в связи с ее переговорами с ополченцами, а также публикацией ею списков пленных.

"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", — заявила Савченко на заседании комитета по нацбезопасности, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.