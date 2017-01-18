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    Политика

    Комитет по нацбезопасности поддержал исключение Надежды Савченко

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (181)

    (обновлено: )48321
    Сообщается, что за решение об исключении народного депутата Надежды Савченко из Комитета по нацбезопасности и обороны проголосовали 8 из 12 народных депутатов.
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

    Надежда Савченко рассказала о списках пленных
    Канал "Громадське Телебачення" на Youtube
    Савченко о списках пленных

    За соответствующее решение в среду на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов.

    Решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении пленных и публикации списков их фамилий.

    Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

    Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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    Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.

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