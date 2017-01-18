Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия

"Регламентный комитет предоставил свой ответ, что ни в законе Украины о комитетах ВР, ни о статусе народного депутата нет выписанных норм для освобождения рядового члена комитета. Зато есть выписаны нормы в отношении председателя комитета, секретаря и заместителя. Сегодняшнее решение комитета по нацбезопасности и обороны Украины не является законным. Завтра, или на какой-то определенное время вопрос будет выноситься в ВР, можно будет увидеть результаты", — сказала Савченко.

Савченко так же отметила, что голосование за ее исключение из комитета, которое запланировано на четверг, покажет, что такое предательство.

"Сейчас Верховная Рада покажет, что такое предательство, потому что есть два метода голосования. Это — красная и зеленая кнопка. Это "за" и "против". Это тогда, когда человек несет ответственность за свой поступок. Есть еще другие методы. Желтая кнопка — это так себе тихонько соврать, или. Например, выйти из зала, чтобы не голосовать, или вытянуть карточку. Вот завтра народные депутаты покажут, что такое предательство, и вы увидите, что очень многие народные депутаты просто испугаются нести ответственность за свой поступок", — заявила Савченко в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.