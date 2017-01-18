"Не вы ли сдали Крым?" - обращение Савченко к Пашинскому

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне на заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту исключить из этого комитета депутата Надежду Савченко.

В ходе заседания депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук представил постановление о прекращении членства Савченко в комитете.

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Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.