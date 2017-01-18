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    "Не вы ли сдали Крым?" - обращение Савченко к Пашинскому

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (181)

    (обновлено: )74
    Народный депутат Надежда Савченко на заседании комитета ВР по нацбезопасности спросила о председательствующего Сергея Пашинского, не был ли он одним из тех, кто сдал Крым. В ответ нардеп призвал коллегу "не превращать заседание в шоу".
    112 Украина/Youtube

    Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне на заседании в среду принял решение рекомендовать парламенту исключить из этого комитета депутата Надежду Савченко.

    В ходе заседания депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук представил постановление о прекращении членства Савченко в комитете.

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    Ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря 2016 года исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

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