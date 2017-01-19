Хроника 18 января: письмо Януковича к Путину о вводе войск, исключение Савченко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 18 января, украинское правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2017 год, также, по информации СМИ, на "тайном" заседании Кабмин переподчинил себе "Укрзализныцю". Помимо этого вчера набсовет "ПриватБанка" возглавил турецкий банкир, а СБУ пообещала пустить Наташу Королеву в страну на похороны бабушки. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Савченко на пороге исключения из комитета по нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета. Данное постановление поддержали 8 из 12 членов комитета, и теперь его будут рассматривать на заседании Рады. Депутат оказалась в центре скандала после того, как опубликовала списки пленных вопреки СБУ, а также после встречи в Минске с лидерами ДНР и ЛНР. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия депутата госизменой.

СМИ обнародовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска

Фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года, с просьбой ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", опубликовало накануне издание Цензор.Нет. Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что обвинительный акт в отношении Януковича по делу о госизмене будет направлен в суд до конца января.

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Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

Кабинет министров Украины в среду на утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен (около 10,2 миллиарда долларов) и с дефицитом около 142 млрд грн. "В общем бюджет Пенсионного фонда Украины у нас вырос в сравнении с 2016 годом, был 257 миллиардов, до 284 миллиардов (в 2017 году — ред). При этом объем дотаций, который мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается со 145 миллиардов до 141,5 миллиарда", — заявил Рева в ходе заседания правительства.

Кабмин на "тайном" заседании переподчинил себе "Укрзализныцю"

Кабинет министров на внеочередном в среду заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныци", лишив тем самым Министерство инфраструктуры права быть органом управления компании, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на членов правительства. По данным издания, перед регулярным заседанием правительства в среду, состоялось еще и внеочередное заседание Кабмина. Именно на нем министр экономического развития — вице-премьер-министр Степан Кубив с голоса вынес предложение о смене устава компании.

Турецкий банкир возглавил набсовет "ПриватБанка"

Главой нового наблюдательного совета национализированного "ПриватБанка" стал турецкий банкир Энгин Акчакоча, сообщил министр финансов страны Александр Данилюк. Министр отметил, что новый наблюдательный совет государственного "ПриватБанка" сформирован из лучших мировых профессионалов, большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. В конце 2016 года Кабмин национализировал крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский.

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После перестрелки в Княжичах с руководящих должностей уволены 7 офицеров

Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по перестрелке в Киевской области сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погибли пять полицейских. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам служебного расследования семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, были уволены из рядов Нацполиции. В ведомстве уточнили, что еще девять полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания.

Чрезвычайная экологическая ситуация во Львове

Во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации, заявил в своем видео обращении мэра города Андрей Садовый. По его словам, перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом мусора. Садовый обратился к международным экологическим организациям, городам-партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась и с просьбой о помощи. Он считает, что ситуация может приобрести международные масштабы.

СБУ пустит Наташу Королеву в страну на похороны бабушки

Служба безопасности Украины даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки, сообщила РИА Новости представитель ведомства Елена Гитлянская. Ранее СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в Киеве. В среду Королева в своем аккаунте в Instagram написала, что в Киеве умерла ее бабушка, но певица "не может прилететь ее похоронить".

Музеи Крыма обжаловали решение суда по скифскому золоту

Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине, сообщила юрист Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе. Окружной суд Амстердама в октябре 2016 года впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года.

Итоговая пресс-конференция Обамы

Президент США Барак Обама в среду, 18 января, провел свою заключительную пресс-конференцию на посту главы государства. Он в частности заявил, что во время своего пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией. При этом по его словам, США, Европейский Союз и ряд других государств ввели санкции против России в ответ на ее незаконные действия в Украине, они не имеют никакого отношения к ядерному потенциалу РФ.

Новые землетрясения в Италии

Серия подземных толчков произошла в среду в центральной части Италии между областями Марке и Абруццо, колебания земной коры ощущались в Риме. По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда трех наиболее сильных подземных толчков составила от 5,3 до 5,4. Позже в итальянском регионе Абруццо было найдено тело первой жертвы произошедших в среду подземных толчков.

Именно 18 января Православная церковь отмечает день Навечерия Крещения Господня или Крещенский Сочельник. Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.