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    От героини до госизмены. Савченко изгоняют из парламентского комитета

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (195)

    (обновлено: )3710
    Встречу Надежды Савченко с главами ЛДНР и публикацию ею списка пленных представители "партии войны" расценили как госизмену. В среду Савченко исключили из комитета ВР по нацбезопасности. Сама депутат считает такое решение незаконным и готова судиться.
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    УНИАН

    Андрей Лубенский, Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Савченко: "Выстою и против своих"

    Депутат Надежда Савченко оказалась в эпицентре скандала после встречи в Минске с главами ЛДНР, а также публикации списков пленных вопреки СБУ. Раскритиковали такие ее действия и в комитете ВР по нацбезопасности и обороны.   

    Так, в среду, 18 января, комитет Верховной Рады по нацбезопасности исключил из своего состава Надежду Савченко (из 12 членов комитета 8 голосов "за"). Теперь по этому вопросу должно состояться голосование в Раде.  

    Не вы ли сдали Крым? - обращение Савченко к Пашинскому. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Не вы ли сдали Крым?" - обращение Савченко к Пашинскому

    Решение было принято после заслушивания информации от СБУ о "неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий".

    Депутат от "БПП" Иван Винник заявил, что СБУ должна возбудить хотя бы "фактовое" дело – раз уж нельзя депутата (Савченко – Ред.) привлечь к ответственности. Он также предложил "по факту государственной измены "исключить Савченко из состава комитета”. 

    По словам Винника, встреча депутата с руководителями ДНР и ЛНР "перечеркивает трехлетнюю борьбу с Россией".   

    В то же время Савченко задала вопрос главе комитета Сергею Пашинскому относительно заседания СНБО в 2014 году – "Не вы ли сдали Крым"? Пашинский в ответ предложил ей ознакомиться со стенограммой заседания СНБО и заявил, что не позволит "превратить комитет в дешевое шоу". 

    "Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", – заявила Савченко.

    "Таким, — продолжила она. — Как президент, который говорил, что уважает меня за мой характер. Тем, кто сейчас говорит, что это государственная измена. Мой характер помог мне выдержать два года в тюрьме. Он не изменился. Но сейчас он стал невыгоден власти. И поэтому его хотят подать, как предательство. Предательство тут не я. Предательство тут вы, господа!".

    По поводу обвинений в обнародовании списков пленных, Савченко пояснила, что хотела лишь сдвинуть с мертвой точки минский процесс.  

    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия
    112 Украина/youtube
    Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия

    В свою очередь Пашинский заявил, что есть обращения от СБУ, разведки и других инстанций о том, что украинское законодательство о гостайне устарело: "превратили гостайну в желтую прессу".

    Информацию СБУ комитет принял к сведению, решено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать этой информации правовую оценку. После чего проголосовали за проект постановления Рады об исключении Савченко из персонального состава комитета – ради недопущения разглашения гостайны.

    До голосования парламента Савченко остается членом комитета.

    Брифинг Савченко: "Всех неугодных — уничтожают"

    По итогам заседания комитета ВР по нацбезопасности Савченко провела брифинг. Комментируя решение комитета, Савченко назвала его незаконным. 

    "Регламентный комитет ВР дал ответ — нет в законе Украины о комитетах ВР, ни о статусе нардепа выписаных норм для увольнения рядового члена комитета.. Поэтому, решение Комитета нацбезопасности — не является законным", — заявила Савченко. 

    Комитет ВР по вопросам нацбезопасности рассматривает публикацию списков Савченко
    Канал "112 Украина" в Yotube
    Заседание комитета ВР по нацбезопасности: Винник vs Савченко

    По ее словам, сейчас в Украине уничтожают всех неугодных действующим властям. 

    "Достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать "позор" и "предательство". Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось", – сказала Савченко журналистам.

    "Я выдержу этот бой! Выстояла против чужих, выстою и против своих, не сламаюсь", – заявила депутат.

    Также Савченко заверила, что никогда не призывала к сдаче Крыма. 

    "Я говорила, что Крым сдали еще в 2014 году те люди, которые сейчас остаются при власти и говорят всякие пафосные речи…Я просто де-факто озвучила те обещания, какими вас сейчас кормят, которые нереально исполнить. Власть не ищет возможностей, чтобы можно было действенно вернуть наши земли", – уточнила она. 

    На вопрос по поводу дальнейших действий, если нардепы будут подавать заявление в суд против нее, Савченко заявила, что готова судиться.

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    "Если народные депутаты будут действовать таким образом, я буду так же, согласно, даже хотя бы голосование сегодня регламентного комитета, действовать в соответствии законом, так же судебные решения, судебные представление, против тех нардепов, которые пытаются со мной бороться таким образом", – говорит депутат. 

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