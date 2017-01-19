От героини до госизмены. Савченко изгоняют из парламентского комитета

Андрей Лубенский, Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Савченко: "Выстою и против своих"

Депутат Надежда Савченко оказалась в эпицентре скандала после встречи в Минске с главами ЛДНР, а также публикации списков пленных вопреки СБУ. Раскритиковали такие ее действия и в комитете ВР по нацбезопасности и обороны.

Так, в среду, 18 января, комитет Верховной Рады по нацбезопасности исключил из своего состава Надежду Савченко (из 12 членов комитета 8 голосов "за"). Теперь по этому вопросу должно состояться голосование в Раде.

Решение было принято после заслушивания информации от СБУ о "неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий".

Депутат от "БПП" Иван Винник заявил, что СБУ должна возбудить хотя бы "фактовое" дело – раз уж нельзя депутата (Савченко – Ред.) привлечь к ответственности. Он также предложил "по факту государственной измены "исключить Савченко из состава комитета”.

По словам Винника, встреча депутата с руководителями ДНР и ЛНР "перечеркивает трехлетнюю борьбу с Россией".

В то же время Савченко задала вопрос главе комитета Сергею Пашинскому относительно заседания СНБО в 2014 году – "Не вы ли сдали Крым"? Пашинский в ответ предложил ей ознакомиться со стенограммой заседания СНБО и заявил, что не позволит "превратить комитет в дешевое шоу".

"Как бы кто ни критиковал меня, закон я не нарушила, государственную тайну хранить я умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были высказаны против меня, в том числе включая госизмену", – заявила Савченко.

"Таким, — продолжила она. — Как президент, который говорил, что уважает меня за мой характер. Тем, кто сейчас говорит, что это государственная измена. Мой характер помог мне выдержать два года в тюрьме. Он не изменился. Но сейчас он стал невыгоден власти. И поэтому его хотят подать, как предательство. Предательство тут не я. Предательство тут вы, господа!".

По поводу обвинений в обнародовании списков пленных, Савченко пояснила, что хотела лишь сдвинуть с мертвой точки минский процесс.

В свою очередь Пашинский заявил, что есть обращения от СБУ, разведки и других инстанций о том, что украинское законодательство о гостайне устарело: "превратили гостайну в желтую прессу".

Информацию СБУ комитет принял к сведению, решено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать этой информации правовую оценку. После чего проголосовали за проект постановления Рады об исключении Савченко из персонального состава комитета – ради недопущения разглашения гостайны.

До голосования парламента Савченко остается членом комитета.

Брифинг Савченко: "Всех неугодных — уничтожают"

По итогам заседания комитета ВР по нацбезопасности Савченко провела брифинг. Комментируя решение комитета, Савченко назвала его незаконным.

"Регламентный комитет ВР дал ответ — нет в законе Украины о комитетах ВР, ни о статусе нардепа выписаных норм для увольнения рядового члена комитета.. Поэтому, решение Комитета нацбезопасности — не является законным", — заявила Савченко.

По ее словам, сейчас в Украине уничтожают всех неугодных действующим властям.

"Достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать "позор" и "предательство". Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду. Все украинцы видели это при режиме Януковича, сейчас мы видим это при режиме Порошенко, ничего не изменилось", – сказала Савченко журналистам.

"Я выдержу этот бой! Выстояла против чужих, выстою и против своих, не сламаюсь", – заявила депутат.

Также Савченко заверила, что никогда не призывала к сдаче Крыма.

"Я говорила, что Крым сдали еще в 2014 году те люди, которые сейчас остаются при власти и говорят всякие пафосные речи…Я просто де-факто озвучила те обещания, какими вас сейчас кормят, которые нереально исполнить. Власть не ищет возможностей, чтобы можно было действенно вернуть наши земли", – уточнила она.

На вопрос по поводу дальнейших действий, если нардепы будут подавать заявление в суд против нее, Савченко заявила, что готова судиться.

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"Если народные депутаты будут действовать таким образом, я буду так же, согласно, даже хотя бы голосование сегодня регламентного комитета, действовать в соответствии законом, так же судебные решения, судебные представление, против тех нардепов, которые пытаются со мной бороться таким образом", – говорит депутат.