СБУ призвала Савченко не публиковать списки пленных

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) собирается провести работу с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко с целью не допустить обнародования списков пленных и пропавших без вести силовиков, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

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"Не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", — сказал Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу, отвечая на вопрос, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.

Он отметил, что опубликование таких списков навредит процессу освобождения пленных.

Ранее Савченко заявила, что в ближайшее время обнародует списки пленных и пропавших без вести украинских силовиков.

Напомним, ранее многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в Раде, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Рада 22 декабря исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.