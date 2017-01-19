наверх
19.01.201714:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко в комитете угрожает суверенитету и независимости Украины - Пинзеник

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (197)

    (обновлено: )141
    Глава регламентного комитета ВР Павел Пинзенык рассказал, что исключить Надежду Савченко из комитета по вопросам обороны и нацбезопасности можно только голосованием всего парламента.
    Павел Пинзеник
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Политическая позици позволяет депутатам проголосовать за исключение Савченко из состава Комитета национальной безопасности и обороны, вопреки тому, что такая норма отсуствует в законодательстве, заявил глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

    Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

    Брифинг народного депутата Надежды Савченко
    УНИАН
    От героини до госизмены. Савченко изгоняют из парламентского комитета

    "Поскольку процедура исключения депутата не предусмотрена регламентом, а ВР может делать только то, что ей позволено законом и Конституцией, Савченко, по сути, нельзя исключить из оборонного комитета. В то же время есть политическая позиция авторов проекта постановления об исключении Савченко из Комитета и политическая позиция Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые рекомендуют ВР поддержать проект постановления. Существует возможность рассмотреть проект постановления в зале и определиться депутатам путем голосования. Только так можно исключить Савченко из комитета", — объяснил депутат.

    Сам Пинзеник признался, что готов поддержать исключение Савченко из Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности.

    "В этой ситуации у меня политическая позиция довлеет над правовой. Я лично буду голосовать, поскольку искренне считаю, что данный вопрос больше касается национальной безопасности. Пребывание Савченко в составе оборонного комитета — прямая угроза суверенитету и независимости украинского государства, его безопасности и обороны. В то же время Савченко может работать в любом другом комитете по собственному желанию, если это желание поддержит парламент", — подытожил он.

    Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

    Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

    Читайте также: Соцсети: а как Гройсман и Гонтарева будут гривну спасать?

    Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения
    Обама в последний раз торжественно принял гостей в Белом доме
    Смена власти в США
    Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко