Савченко в комитете угрожает суверенитету и независимости Украины - Пинзеник

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Политическая позици позволяет депутатам проголосовать за исключение Савченко из состава Комитета национальной безопасности и обороны, вопреки тому, что такая норма отсуствует в законодательстве, заявил глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета.

"Поскольку процедура исключения депутата не предусмотрена регламентом, а ВР может делать только то, что ей позволено законом и Конституцией, Савченко, по сути, нельзя исключить из оборонного комитета. В то же время есть политическая позиция авторов проекта постановления об исключении Савченко из Комитета и политическая позиция Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые рекомендуют ВР поддержать проект постановления. Существует возможность рассмотреть проект постановления в зале и определиться депутатам путем голосования. Только так можно исключить Савченко из комитета", — объяснил депутат.

Сам Пинзеник признался, что готов поддержать исключение Савченко из Комитета по вопросам обороны и нацбезопасности.

"В этой ситуации у меня политическая позиция довлеет над правовой. Я лично буду голосовать, поскольку искренне считаю, что данный вопрос больше касается национальной безопасности. Пребывание Савченко в составе оборонного комитета — прямая угроза суверенитету и независимости украинского государства, его безопасности и обороны. В то же время Савченко может работать в любом другом комитете по собственному желанию, если это желание поддержит парламент", — подытожил он.

Ранее Савченко в ходе заседания Комитета отвергла обвинение в государственной измене.

Скандал разгорелся из-за того, что Савченко 7 декабря прошлого года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина", но не лишена мандата.

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Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позже Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ. В парламенте был зарегистрирован проект постановления об исключении Савченко из комитета по нацбезопасности.