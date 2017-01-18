Соцсети: а как Гройсман и Гонтарева будут гривну спасать?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Да, нестабильна нынче гривна… Однако расстраиваться не стоит – премьер о всем договорился! Накануне Владимир Гройсман рассказал, что глава НБУ Валерия Гонтарева пообещала ему стабилизировать курс нацвалюты.

"Я разговаривал в понедельник с главой Национального банка, и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", — уверяет премьер.

По мнению Гройсмана, падение курса гривны связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют. А еще Украина располагает достаточным количеством валютных резервов для стабилизации ситуации, напомнил премьер, отметив, что недавнее повышение "минималки" никак не могло повлиять на курс, поскольку первые зарплаты, исходя из нового минимума, еще не выплачивались.

В украинском сегменте соцсетей и слова премьера, и ситуация с национальной валютой, вызвали немалый ажиотаж. А вот словам главы НБУ здесь верят неохотно: "Стабилизировать на отметке 30? 50? 100? гривен за доллар? И вообще, она говорила, что НБУ не влияет на курс…".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook