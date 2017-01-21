Рубан заявил, что организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Встречу депутата Надежды Савченко с лидерами ополченцев Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске организовал руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Об этом в интервью "Громадському ТВ" рассказал сам Владимир Рубан.

По его словам, Савченко сама хотела присоединиться к процессу освобождения украинских пленных и "увидеть все это изнутри".

"Как только представилась возможность, я организовал встречу в Минске", — сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это делать опасно.

Рубан добавил, что встреча Савченко с лидерами ополченцев в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Он заявил, что готов вновь встретиться с Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе. Сама Савченко не исключила новых встреч с лидерами ДНР и ЛНР.