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    Политика

    Рубан заявил, что организовал встречу Савченко с Захарченко и Плотницким

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (221)

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    Как заявил руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан, встреча Савченко с лидерами ополченцев в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.
    Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Встречу депутата Надежды Савченко с лидерами ополченцев Игорем Плотницким и Александром Захарченко в Минске организовал руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Об этом в интервью "Громадському ТВ" рассказал сам Владимир Рубан.

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    По его словам, Савченко сама хотела присоединиться к процессу освобождения украинских пленных и "увидеть все это изнутри".

    "Как только представилась возможность, я организовал встречу в Минске", — сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

    По его словам, он долго выбирал место для такой встречи, поскольку, например, в Донецке это делать опасно.

    Рубан добавил, что встреча Савченко с лидерами ополченцев в Минске имела положительное значение для ускорения процесса переговоров по обмену.

    Савченко 7 декабря посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Глава ДНР Захарченко сообщил, что предложил Савченко свой вариант решения вопроса по обмену пленными. Он заявил, что готов вновь встретиться с Савченко, если это поможет процессу обмена пленными в Донбассе. Сама Савченко не исключила новых встреч с лидерами ДНР и ЛНР.

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