Вопрос нацбезопасности: Савченко заняла очень опасную нишу - Гончарук

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Народного депутата Надежду Савченко намерены отстранить от решения вопросов национальной безопасности в Верховной Раде Украины. Члены профильного комитета проголосовали за ее исключение и вскоре подадут проект постановления в парламент.

Бывшую пленницу, а ныне народного депутата хотят отчислить из профильного Комитета за обнародование секретной информации, а именно списков военнопленных.

Также уже в ближайшем будущем нардепа могут обвинить в госизмене. Комитет пообещал обратиться в Генпрокуратуру для проведения проверки по этому обвинению.

В свою очередь Савченко утверждает, что не нарушала украинских законов и умеет хранить государственную тайну. Она также пообещала и дальше посещать заседания комитета, несмотря на исключение из его состава.

Возможные варианты развития событий в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка процедура виключення членів комітету з нацбезпеки ВР? І чи можуть Савченко взагалі позбавити членства?

— Давайте нагадаємо, що Савченко вже позбавили членства в ПАРЄ, було відповідне рішення. В комітет нацбезпеки вона входила за квотою "Батьківщини", відповідно вона зараз покинула цю фракцію, тобто її було виключено. І принципі, «Батьківщина» так само може ставити питання про зміну свого представництва. Заміна відбувається таким чином: ухвалюється відповідна постанова про внесення змін про формування складу комітетів ВР. І така ситуація цілком можлива. Єдине, що, дійсно, це не сам комітет приймає таке рішення, а це рішення має приймати ВР. Такий сценарій можливий, але треба сказати що на сьогоднішній день 26 нардепів взагалі не є членами ніяких комітетів, це в основному нові депутати, в тому числі від тієї ж "Батьківщини". Тому я не виключаю, що саме з такого питання, тобто забезпечення пропорційного представництва комітетів від всіх фракцій, може бути прийняте таке рішення. Але ми прекрасно розуміємо, що це питання не стільки правового характеру, тому що і Пинзеник, голова регламентного комітету, робив зауваження, що там постанова не є в правовому плані досконалою. Це більше політичне питання, і, очевидно, що ті контакти, які мала Савченко останнім часом з представниками ДНР-ЛНР, терористичних організацій, низка заяв, які вона робила, зокрема по Криму, я думаю, що саме це є вирішальним в тому, що було прийнято і ухвалено рішення про її виключення з цього комітету.

А заява Савченко про те, що повернути окуповані зони Донбасу мирним способом можливо лише після тимчасової здачі Криму? Це викликало дуже великий резонанс. А чи мала вона право так говорити, як нардеп і член оборонного комітету? 112 Украина/youtube Видео. Брифинг народного депутата Надежды Савченко. Полная версия

— Знову ж таки, тут питання політичне. Бо я не думаю, що саме така заява несла якусь національну безпеку. Я думаю, все ж таки, закидають Савченко саме достатньо часті такі контакти з представниками терористичних організацій, окрім того, інформацію вона оприлюднює і по спискам українських полонених, а особливо по спискам тих росіян, які знаходяться в українських в'язницях. Дуже багато запитань, де вона бере цю інформацію.

Нардеп Сергій Пашинський повідомив, що комітет звернувся до ГПУ у звинуваченні Савченко в державній зраді. Чи можуть відкрити справу за цією статтею на Савченко?

— Знову ж таки, моя там суб'єктивна точка зору, що, мабуть, швидше це питання СБУ, тому що вона відає такими питаннями державної зради, і фактично ця організація мала би дати відповідь принаймні про характер тих контактів, які вона мала з представниками цих організацій. Тим більше, що вона відвідувала РФ. Тобто її інформація, що начебто вона відвідувала окуповані території. Тут треба було б зняти багато цих політичних різних закидів, а зробити це в такому закритому режимі, щоби була повістю оприлюднена інформація. Принаймні, чи контактувала вона з СБУ, чи узгоджувала свої дії. В цьому плані ГПУ як представник держави в судових структурах, я не думаю, що вона є компетентною. Але знову ж таки, знаючи сьогоднішнього генпрокурора Луценка, я не виключаю, що він може піти на цей крок, але знову ж таки, будуть звинувачувати в заполітизованості питання. Хоча проблема дійсно є, тому що багато людей запитань про ці контакти, я думаю, що сама Савченко зацікавлена в тому, щоби дати очевидну відповідь, чи дійсно вона мала ці контакти з ФСБ, або який характер цих контактів. Бо знову-таки, якщо це все відбувається під егідою СБУ, якщо все це узгоджується, то в принципі такий варіант також можливий.

Савченко сама сказала, що якщо на неї заведуть справу, то вона зустрічний позов може подати. А з ким і за якими статтями вона може судитися?

— В Московський чи який суд вона буде подавати? Тут мені складно сказати, знову ж таки, ми намагаємося суто політичні питання якісь, які зараз піднімаються, аналізувати в правовій площині. А я ще раз кажу, що, очевидно, дуже часто в таких питаннях правова площина вже підганяється під конкретне рішення. Я згадував Луценка, ми є пам'ятаємо, яким чином він став генпрокурором. Що саме під нього був змінений закон, де ліквідували цю статтю про необхідність мати юридичну освіту і працювати в самій ГПУ. Тому так, може, напевно, Савченко подавати якісь статті, тому що тут питання, наскільки секретна інформація про українських військовополонених? Тобто в чому тут є державна таємниця — це незрозуміло. Бо якщо це громадяни України, то, напевно, ця інформація має публічний характер. Тут складно сказати, що ми приховуємо. Інше питання, а де Савченко брала цю інформацію. І знову ж таки, особливо тут питання навіть не про українських полонених, а про тих росіян, які знаходяться в українських в'язницях. І це питання вже, дійсно, може мати якийсь конфіденційний характер, і в цьому звинувачують її, що вона могла отримати це саме від представників ДНР, ЛНР або ФСБ.

Які перспективи політичної кар'єри Савченко?

— Вона має певний проект, РУНА, вона презентувала його вже у Львові. Річ в тому, що вона зараз намагається грати на досить небезпечній ніші, тобто такі проросійські ідеї закидаються в українське середовище, такі ідеї, які вигідні саме Кремлю, таким чином висвітлюються. Знову ж таки, це все та сама офіційна позиція ДНР-ЛНР тут представляється Савченко. Вона в політику потрапила досить випадково, ми пам'ятаємо, що її зробили першим номером «Батьківщини», тому що вона була такий символ український боротьби за незалежність. А сказати, що вона є досвідченим політиком, тут дуже складно. Поки що ту нішу, яку вона обрала, в якій вона грає, я особливої перспективи розвитку її не бачив, зважаючи на те, що вона не асоціювалася з такими проросійськими політиками і силами, які є сьогодні в Україні, і ті політичні сили, які грали на цьому фланзі, вони мають більше перспектив.

Голова підкомітету з питань державної безпеки пан Левус заявив про те, що за розголошення таємної інформації треба також виключити депутатів Сергія Льовочкіна і В'ячеслава Богуслаєва, а Віктора Медведчука взагалі відкликати з мінської переговорної групи. Це може датися взнаки на подальших переговорах?

— Давайте з Льовочкіна і Богуслаєва. Все ж таки, вони представляють, принаймні Льовочкін, Опозиційний блок, і це що означає? Що насправді не комітет може їх відкликати, а самі представники Опозиційного блоку можуть зробити ротацію, подати. Це треба розуміти, в який спосіб це відбувається, там таким чином вони не виключаються. Що стосується Медведчука, то тут взагалі треба говорити про ефективність роботи цього мінського формату. Бо, напевно, там треба ставити питання і по іншим персонам: Марчуку, Кучмі і багатьом іншим. Наскільки вони є результативними? З іншого боку, ми розуміємо, що взагалі ми не повинні відмовлятися від такого міжнародного формату обговорення проблем і питань, які є. Чи зміниться ситуація радикально, коли виключать Медведчука? Ні. Я не думаю, що саме Медведчук якось вирішально впливає на характер цих переговорів.

Действия Надежды Савченко — это глупость или точный расчет? На этот вопрос в эфире "ГС" ответили радиослушатели.

Игорь, Киев: Людей, которые не умеют владеть собой и руководствуются непонятными эмоциями, надо отстранять от всех процессов во власти. Это касается Савченко. Если у нее есть какая-то нужная секретная информация, она должна была поделиться с компетентными органами этой информацией прежде всего, чтобы не навредить государству.

Сергей: Я хотел бы немного напомнить, в чем происходят все эти болтания на минских переговорах. С нашей стороны идет позиция относительно того, что необходимо пошаговое выполнение договоренностей, а в свою очередь представители ДНР, ЛНР и РФ говорят: ребята, давайте обсуждать выборы, амнистию и так далее.

Ольга, Киев: Я вчера смотрела по телевизору заседание этого комитета. Савченко очень аргументированно, очень убедительно отстаивала свою позицию. Я считаю, что там действительно она права, хотя я к ней относилась очень так противоречиво. И я считаю, что она единственный человек, который на этом уровне наконец-то серьезно занялся вопросом освобождения пленных. Потому что, я думаю, что если бы сын Пашинского и других оказался в плену, то они бы любые методы применяли, лишь бы их оттуда вытащить. А речь идет просто о простых людях, поэтому она молодец и, дай Бог ей здоровья, как можно больше людей вызволить. А по поводу ее неопытности и, как там этот Тетерук ее обзывал, тоже мне, бутылкометатель… Так вот я хочу вам сказать, что, видимо, когда Савченко брали в нардепы, из нее хотели сделать козака Гаврилюка. Чтобы она только нажимала на зеленую кнопочку и больше ничего не решала. Вот это вот цель неопытности этой Савченко.

Олена, Київ: Якщо Савченко йде на переговори з бандюками, то чого вона не взяла кого-небудь з СБУ, щоби вони чули, про що вони з нею говорять? А може вона якісь такі важливі відомості безпеки України там передає? Чому вона ходить сама, їм же там закони не писані, значить вони можуть її схопити і придумати що завгодно. Значить це справді вона домовляється з ФСБ, що їй гарантують безпеку, і що свідків не повинно бути зі сторони України.

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Напомним, последствия вмешательства Надежды Савченко в процесс обмена пленными будут сдержанно плохими для Украины. Об этом в эфире "ГС" заявил политический аналитик Тарас Чорновил.

Также Надежда Савченко может доиграться до того, что с нее снимут депутатскую неприкосновенность. Об этом в эфире ГС заявил политический консультант Петр Охотин.