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    Общество

    Минюст: "закон Савченко" только временно разгрузил изоляторы

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    В Минюсте сообщили, что "на сегодняшнее время наполнение следственных изоляторов в определенной мере такое, какое было до введения в действие "закона Савченко".
    Министерство юстиции Украины
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев сообщил, что заполненность украинских следственных изоляторов снизилась после принятия закона о сроках содержания в СИЗО. Однако, по его словам, на сегодняшний день ее уровень стал почти прежним.

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    "Безусловно, это разгрузило на определенный период следственные изоляторы. На сегодняшнее время наполнение следственных изоляторов в определенной мере такое, какое было до введения в действие "закона Савченко", — сказал Чернышев на пресс-конференции.

    По его словам, это происходит из-за того, что адвокаты делают все, чтобы затянуть пребывание подследственных в следственных изоляторах.

    Напомним, закон о сроках содержания в СИЗО был принят Верховной Радой 26 ноября 2015 года. Он разработан с учетом того, что в Украине условия содержания в СИЗО хуже, чем осужденных в исправительных колониях. Документ также называют "законом Савченко", поскольку он был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко.

    Закон получил много критики в обществе. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что закон внес существенную лепту в рост преступности в Украине. 

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