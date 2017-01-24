СБУ: списки пленных от Савченко - некорректны

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. СБУ заявила, что списки пленных, которые были опубликованы нардепом Надеждой Савченко, некорректны и не отвечают действительности.

"В социальных сетях обнародованы списки лиц, содержащихся в заложниках незаконных вооруженных формирований или пропавших без вести в районе проведения АТО.

Предварительно проведенный СБУ анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные некорректны и не соответствуют действительности", — говориться в обращении СБУ, опубликованном на Facebook

По словам СБУ, ни разу не осуществлялось сверки опубликованных списков официальных данных Объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции.

Савченко 10 января опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных в Донбассе со стороны Киева и ополченцев, несмотря на то, что Служба безопасности Украины высказались против их обнародования. В ведомстве заявили, что эти списки некорректны. Одиннадцатого января она скорректировала списки пленных силовиков.

"В списках 1195 человек. Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Нардеп уточнила, что родственникам пропавших без вести, которые хотят выяснить возможное местоположение родных, следует подавать более полную информацию.

23 января Савченко опубликовала обновленные списки пленных и без вести пропавших в Донбассе.